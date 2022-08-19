С юбилеем!



20 августа свой юбилей отметил настоятель Ильинского храма села Селихово, директор ДЮЦ «Новая Корчева» Виктор Гуров. Ему исполнилось 75 лет.

Виктор Павлович Гуров окончил Красноярский педагогический институт. Среди его родственников по материнской линии было много священников, правда, узнал он об этом только когда уже сам стал священнослужителем.

Большую роль в его дороге к храму сыграло знакомство с протоиереем Борисом Ничипоровым. Детско-юношеский центр образовался из хора девочек воскресной школы в 1989 году.

Когда отец Борис Ничипоров только начинал организовывать центр, в 1992 году, Виктор Павлович пришел на родительское собрание и познакомился с отцом Борисом, который пригласил родителей к сотрудничеству. Виктор Гуров как педагог предложил свою помощь. Первое время на добровольных началах работал как педагог-организатор, а потом, когда центр был создан, началась интенсивная работа.

Отец Виктор вместе с отцом Александром Антоновым и отцом Вадимом Махновским работали под началом основателя центра отца Бориса. Только за один год в центре стали заниматься более 100 детей.

Под его руководством центр рос и развивался, появлялись все новые направления, улучшалась материальная база. Удалось привлечь замечательных, увлеченных своим делом преподавателей, которые с любовью относятся к своим ученикам и передают все свои знания, – вспоминает Виктор Гуров.

А потом был разговор с отцом Борисом, который спросил Виктора Гурова, не хочет ли он посвятить свою жизнь священнической работе.

24 декабря 2003 года отца Бориса Ничипорова не стало. В 2004 году центр возглавил протоиерей Ильинской церкви села Селихово Виктор Павлович Гуров. Его заботами продолжается развитие материально-технической базы и всех направлений деятельности «Новой Корчевы». Детско-юношеский центр сегодня – это учреждение дополнительного образования, в котором около 800 детей обучаются игре на музыкальных инструментах, хоровому пению, театральному искусству, декоративно-прикладному творчеству, постигают основы компьютерной грамотности, приобщаются к казачьим традициям и православным духовно-нравственным ценностям. Два главных направления образования в центре – музыка и декоративно-прикладное творчество – выросли в Детскую хоровую школу-студию и Дом народного творчества.

За годы работы преподаватели центра открыли много талантов, воспитали тысячи прекрасных музыканто

в, певцов и художников. Преподаватели ДЮЦ «Новая Корчева» для многих детей открыли огромный и разнообразный мир творчества, сумели подобрать занятие по душе каждому ребёнку, разглядеть в маленьком человеке ростки таланта. Очень ценно, что педагоги центра не только обучают детей музыке, пению и разным видам народного творчества, но и воспитывают в них православную культуру.

Поздравляем нашего батюшку с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, успехов в его нелёгком деле! Многая лета!