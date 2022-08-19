Корма для животных вместо цветов

6 августа в г. Конаково состоялась необычная свадьба Ярослава и Владиславы, теперь уже Захаровых. Парень и девушка познакомились на дне рождения у общего друга. Начали общаться, встречаться и поженились через пять лет, переехав жить в Санкт-Петербург. Ярослав учится в МФПУ «СИНЕРГИЯ» и работает преподавателем английского языка. Владислава - администратором в ресторане. Ярослав не считает себя инвалидом, хотя он с детства не ходит. Занимался спортом, учился наравне со всеми в обычной школе.

Много неожиданных сюрпризов было организовано для молодожёнов: катание на кабриолете и полёт на вертолёте на аэродроме «Конаково». Большое спасибо Максиму Анатольевичу Сотникову за участие в организации полёта.

Что же необычного в этой свадьбе? Молодожёны вместо цветов попросили подарить им корма для частного приюта собак и кошек в Конаковском районе. 7 августа корм отвезли в приют и передали его хозяйке. Женщина сердечно поблагодарила и поздравила с началом семейной жизни Владу и Ярослава. «Это первый случай в нашей практике, - пишет она. - Прекрасно, что люди в такой радостный и ответственный момент своей жизни не забывают поделиться радостью с другими!

Наши хвостики очень рады подаркам! Спасибо вам, ребята!

Будьте счастливы!».

Л. Кикало. Фото автора.