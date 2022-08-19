День посёлка Изоплит



13 августа в п. Изоплит отметили День посёлка. Артисты, гости, зрители съехались из г. Конаково, д. Вахонино, поселков Радченко, Редкино, Озерки. Жителей с днём рождения посёлка поздравили глава поселения Анатолий Лосев и глава администрации Александр Набатчиков, председатель комитета по имуществу и земельным отношениям Конаковского района Татьяна Веряскина, депутат Собрания депутатов Конаковского района Марина Маматказина.

Праздник прошел интересно, весело, масштабно. Зрителей радовали номера наших замечательных артистов, ноги сами пускались в пляс, и мы все вместе пели песни! Весь день для жителей и гостей всех возрастов были разные развлечения: беспроигрышная лотерея, мастер-класс от Ольги Трунтовой, пенная вечеринка и анимационное шоу от ребят из Дубны. А вечером на танцплощадке у Дома культуры, как в старые добрые времена, прошла ретро-дискотека. Праздничный день закончился салютом!

Т. Гусева,

директор Дома культуры.