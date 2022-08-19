Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Каждый раз, когда под гимн нашей страны поднимается российский триколор, наши сердца переполняет любовь к Родине, гордость ее тысячелетней историей, победами и достижениями. Мы чувствуем глубокую, неразрывную связь со многими поколениями предшественников, которые укрепляли мощь нашего государства, отстаивали его свободу и независимость.

Важно, что сегодня возрождена традиция поднятия Государственного флага в учреждениях образования.

Убеждён, что новое поколение граждан России, воспитанное на основе любви к своей стране, уважения к истории Отечества, продолжит выдающиеся патриотические традиции нашего народа, и наш флаг всегда будет гордо развиваться над сильной, суверенной, великой державой. Желаю всем успехов и новых свершений на благо нашей Родины!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района !

Сердечно поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня была уважаема всеми от мала до велика, пробуждала чувство гордости за свою страну. Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал великие победы, научные открытия, культурные достижения и самые важные события в жизни страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей.

Уверены, что жители Конаковского района своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей и процветающей России. Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей державы! И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.