ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

В Центре «Мой бизнес» тверским предпринимателям рассказали о новых

программах и направлениях поддержки

11 августа в центре «Мой бизнес» прошла встреча тверских предпринимателей с представителями Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Главными темами стали новые программы кредитования, инструменты по расширению рынков сбыта, возможности поддержки через цифровую платформу МСП.РФ.

«Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей, тем крепче экономика нашего региона», – считает губернатор Игорь Руденя.

16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Исаевичем.

Соглашение предполагает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области. В частности, по получению поручительств в банках, льготному лизингу, участию бизнесменов в обучающих программах и программах льготного кредитования. На встрече в центре «Мой бизнес» рассказали о новых инструментах поддержки, доступных для тверских предпринимателей. Один из них – новая программа инвесткредитования по ставкам 3 - 4,5 процента. «Льготные кредиты под инвестиционные проекты будут доступны малым и средним предприятиям сферы обрабатывающих производств, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Ставки составят 3 процента – для среднего бизнеса, 4,5 процента – для малого и микробизнеса, а срок их действия – до 5 лет. При этом сам кредит может быть предоставлен на срок до 10 лет», – сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар. Также озвучены новые правила программы стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Центробанком. По ней можно привлечь финансирование на инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты. Ставка не превышает 11 процентов. Повысить доступность кредитов по льготным программам кредитования для предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения, помогут «зонтичные» поручительства. Корпорация МСП в этом случае возьмет до 50 процентов риска на себя. С момента запуска механизма в сентябре прошлого года по начало августа 2022-го малый и средний бизнес Тверской области получил кредиты при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации на общую сумму более 850 млн рублей. Финансирование таким образом привлекли более 120 предпринимателей. За консультациями по предоставлению региональных и федеральных мер поддержки малого и среднего бизнеса можно обратиться в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 14. Телефон 8-800-200-11-69.Центр «Мой бизнес» был открыт в регионе в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он объединил все институты, предоставляющие государственные услуги бизнесу. Здесь можно получить все меры поддержки по принципу «одного окна».

Пресс-служба правительства Тверской области.

В больницах и поликлиниках Тверской области

проводятся углубленная диспансеризация

и профилактические осмотры

В Тверской области продолжается диспансеризация, в том числе углубленная, и профилактические осмотры населения. В медицинских учреждениях Верхневолжья с начала 2022 года диспансеризацию прошли 43612 человек, профилактические осмотры – 93091 житель, углубленную диспансеризацию – 15268 человек.

Важность прохождения регулярных обследований подчеркивают медики Тверской области. «Диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии. Все это помогает обеспечить, в том числе раннее выявление сердечно-сосудистых, онкологических патологий. Особенно важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры после 35 лет – в этом возрасте могут начать проявляться хронические заболевания», – отмечает главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно – для людей от 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан (участников и инвалидов войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других).

Диспансеризация состоит из нескольких этапов: прием терапевта, флюорография, ЭКГ, анализы, в том числе скрининг на онкологию. Все обследования направлены на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в числе которых болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет.

Специалисты рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 может вызвать функциональные расстройства внутренних органов, способствовать возникновению и прогрессированию самых разных хронических болезней.

«Углубленная диспансеризация позволяет выявить осложнения после перенесенного заболевания и пройти лечение, – сообщила главный врач поликлиники № 8 Твери Ирина Колесникова. – В нашем учреждении действует профилактический кабинет, в который могут обратиться все желающие пройти диспансеризацию. Услуга очень востребованна. Диспансеризацию проходят люди разного возраста, в основном пожилые – этой категории жителей регулярные обследования необходимы в первую очередь».

Углубленная диспансеризация также проходит этапно. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Кроме того, для граждан, переболевших COVID-19, введен анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Эти обследования можно пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

В настоящее время пройти профилактические осмотры можно в 45 больницах и поликлиниках Тверской области. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение и получить направление от терапевта.

На время диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день. Работники предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня.

Для прохождения обследования пациенту необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

Пресс-служба правительства Тверской области.