МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

12 августа в зале ДК «Металлист» города Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.

В мероприятии приняли участие представители Конаковского района.

Делегацию возглавил глава района Олег Лобановский. В составе делегации были заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова.

На торжественной части мероприятия состоялось награждение лучших людей отрасли.

За развитие ГТО в регионе, за лидирующие позиции конаковского спорта памятную медаль и удостоверение «90 лет ГТО» вручили главе Конаковского района Олегу Лобановскому.

Также вручены награды лучшим спортсменам. В номинации «Надежда тверского спорта» награду получил Илья Захариков (ДЮСШ «Олимп» Конаковского района). Лучшей спортсменкой тверского региона стала Алёна Гордеева, мастер спорта по легкой атлетике, уроженка города Конаково.

Памятная медаль «За вклад в развитие ГТО» вручена заведующему отделением «Муниципального центра тестирования» ВФСК ГТО Конаковского района Наталье Муравьевой. Почетными грамотами Комитета по физической культуре и спорту Тверской области награждены: Сергей Салдин, директор МБОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, Марина Силованова, заместитель директора по организационно-методической работе МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, Сергей Попов, заведующий спортивным сектором МБУ «Досуговый центр», Михаил Попов, тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ № 14» по вольной борьбе Конаковского района.

Встреча с предпринимателями

10 августа в администрации Конаковского района состоялась встреча субъектов предпринимательства с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области А.В.Стамплевским и исполняющим обязанности Тверского межрайонного природоохранного прокурора Д.Т. Валюком.

В ходе встречи А.В.Стамплевский напомнил о действующем моратории на плановые проверки. Призвал незамедлительно сообщать обо всех фактах плановых и внеплановых проверок бизнеса. При желании предпринимателей проверки могут сопровождаться представителями аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области. Поддержка оказывается на безвозмездной основе. Также бизнес-омбудсмен рассказал о мерах поддержки предпринимателей. Д.Т.Валюк сообщил предпринимателям, что в соответствии с распоряжением Генеральной прокуратуры РФ № 139/7 от 3 марта 2017 года установлен день приема предпринимателей - первый вторник каждого месяца. Представители бизнес-сообщества Конаковского района озвучили проблемы, возникающие при ведении бизнеса. Одной из таких проблем является оплата авансовых платежей за электроэнергию. А.В.Стамплевский сообщил, что вопрос об изменении авансовой системы оплаты электроэнергии прорабатывается.

Далее встреча проходила в формате личного общения с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области А.В.Стамплевским и исполняющим обязанности Тверского межрайонного природоохранного прокурора Д.Т.Валюком. У каждого предпринимателя была возможность задать интересующие вопросы и рассказать о своих проблемах.

Также в случае возникновения вопросов можно обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тверской области по тел. +7 (4822) 32-35-39, +7 (4822) 66-62-69 или направить сообщение на email: tver@ombudsmanbiz.ru, в телеграм: t.me/zastupnikbiz69, или официальный сайт http://ombudsmanbiz69.ru/.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура тел. +7 (4822) 36-96-01, +7 (4822) 36-96-08 или направить обращение на сайте: https://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp.

Выдача школьной формы

Уважаемые родители!

Законом Тверской области № 78-ЗО от 29 декабря 2004 г. «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», постановлением правительства Тверской области №354-пп от 11 августа 2020 г. «Об обеспечении школьной формой детей из многодетных семей в Тверской области» в рамках национального проекта «Демография» установлена мера поддержки многодетных семей в виде обеспечения школьной формой детей из многодетных семей при поступлении (переводе) в 1 - 11 классы общеобразовательной организации, находящейся на территории Тверской области. Это одно из направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. Реализация меры поддержки осуществляется министерством демографической и семейной политики Тверской области. Право на получение комплекта школьной формы имеет один из родителей, семья должна быть зарегистрирована в качестве многодетной семьи. Впервые в новом учебном году комплекты предоставят всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы.

Также с этого года, если старший ребёнок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе Тверской области, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребёнку не исполнится 21 год. То есть, его младшие братья и сёстры смогут бесплатно получить школьную форму. Следует отметить, что с 2022 года детей из приемных многодетных семей Тверской области и семей, приехавших с Украины, также обеспечат бесплатной школьной формой. Управлением образования администрации Конаковского района сформирован общий основной реестр.

Планируется до 30 сентября 2022 года сформировать еще два дополнительных реестра, чтобы все дети из многодетных семей имели возможность получить комплекты школьной формы. Родителям было предложено определиться с цветом формы (черная, синяя, бордовая, серая). Цвет определялся родителями с учетом дресс-кода школы. Обеспечение школьной формой многодетных семей, семей с приемными или/и опекаемыми детьми, семей, приехавших с Украины, будет происходить согласно графику выдачи.

По предварительной информации Тверской швейной фабрики (г. Тверь), даты выдачи комплектов школьной формы в Конаковском муниципальном районе Тверской области - 16-17 августа, 22-23 августа, 26-27 августа и 31 августа 2022 года. О выдаче комплектов школьной формы по дополнительным реестрам будет сообщено позднее. По вопросам предоставления комплектов школьной формы можно обращаться в управление образования администрации Конаковского района, кабинет 402, телефон для справок 8(48242) 4-97-95, добавочный 537 или непосредственно в общеобразовательные организации Конаковского района.

Взгляд в будущее

12 августа, в Международный день молодежи, на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история» в Твери прошли расширенное заседание Коллегии и стратегическая сессия «Молодежная политика тверского региона – взгляд в будущее».

Участники сессии обсуждали вопросы развития российского движения детей и молодежи в Тверской области, вовлечение подростков из неблагополучных семей в общественно полезные (субботники, волонтёрство) и патриотические мероприятия (возложение венков к памятникам солдат, погибших в Великой Отечественной войне) и многое другое.

От Конаковского района присутствовали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А. Бородина, заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта А.В.Федотова, специалист управления образования администрации Конаковского района М.Б.Гучмазова, специалист центра молодёжной политики «Иволга» Е. В. Оганесян.

Своих не бросаем!

Сотрудники МКУ ЦМП «Иволга» продолжают сбор гуманитарной помощи. Недавно в очередной раз из Красного Креста города Твери привезена и адресно доставлена гуманитарная помощь жителям из ДНР И ЛНР, проживающим в Конаковском районе. Помощь получили восемь семей (13 человек) из п. Редкино, д. Мокшино, п. Новозавидовский, СНТ «Поляна», г. Конаково. Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи продолжается. На базе ЦМП «Иволга» мы принимаем: продукты длительного срока хранения, гигиенические и канцелярские принадлежности.

Штаб акции взаимопомощи #МыВместе находится по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5 (центр молодежной политики «Иволга»), телефон 8(48 242) 3-76-97. График работы: понедельник-пятница с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ЦМП «Иволга».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Администрации Конаковского района Тверской области требуется заведующий детским садом № 7 г. Конаково (ул. Маяковского, д. 9) с высшим профессиональным (педагогическим) образованием, опыт руководящей работы приветствуется.

По всем вопросам обращаться в управление образования администрации Конаковского района по тел. 4-97-95 (доб. 500), резюме принимаются по адресу: uob2004@yandex.ru.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района