Выборы-2022

Начался период предвыборной агитации в СМИ

С 13 августа 2022 года в рамках подготовки к выборам в органы местного самоуправления Тверской области стартовал этап предвыборной агитации в средствах массовой информации. У зарегистрированных кандидатов есть возможность и право рассказать избирателям о себе и своих предвыборных программах на каналах организаций телерадиовещания, в печатных и сетевых изданиях.

Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов могут размещаться только в тех СМИ, которые в соответствии с законодательством опубликовали условия и расценки на свои услуги, а также в установленные законом сроки уведомили организующую выборы избирательную комиссию о готовности предоставить кандидатам эфирное время, печатную площадь или оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых СМИ.

Агитация в средствах массовой информации возможна как на безвозмездной основе, так и за плату. Размещение предвыборных агитационных материалов за плату проводится только за счет средств избирательных фондов кандидатов.

Копии агитационных материалов, предназначенных для размещения в СМИ, до начала их распространения должны представляться в избирательную комиссию, организующую выборы.

Средства массовой информации обязаны обеспечить кандидатам равные условия для проведения предвыборной агитации. Агитационные материалы, выступления кандидатов и их доверенных лиц не должны содержать призывы к экстремистской деятельности либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм, злоупотребления свободой массовой информации в иных, чем экстремизм, формах.

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Завершится агитационный период в ноль часов 10 сентября 2022 года.

Избирательная комиссия Тверской области.

Информация территориальной избирательной комиссии

Конаковского районао проведении досрочного голосования

При проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Завидово» третьего созыва, Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения пятого созыва Конаковского муниципального района Тверской области 11 сентября 2022 года избиратель, который в день голосования по уважительной причине:

• отпуск,

• командировка,

• режим трудовой и учебной деятельности,

• выполнение государственных и общественных обязанностей,

• состояние здоровья

и иным уважительным причинам будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно ежедневно:

- с 31 августа по 6 сентября 2022 года в помещении территориальной избирательной комиссии Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, кабинет 16;

- с 7 по 10 сентября 2022 года в помещении своей участковой избирательной комиссии.

Досрочное голосование проводится в территориальной избирательной комиссии Конаковского района и участковых избирательных комиссиях избирательных участков №№ 448, 450, 451 в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни - с 10 до 14 часов.

Досрочное голосование осуществляется при подаче избирателем заявления в соответствующую комиссию и предъявления члену избирательной комиссии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. График работы территориальной избирательной комиссии размещен на сайте

konakovskayatik.izbirkom69.ru в разделе «11 сентября 2022 года единый день голосования».

По вопросам досрочного голосования звонить по телефону (48242) 49-786.

С. Фомченко, председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района.