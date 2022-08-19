С днём рождения!



15 августа день рождения отметила замечательный человек, красивая женщина, руководитель клуба ветеранов Кольской АЭС Елена Васильевна Кривошеева. Елена Васильевна награждена Почетным знаком всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. С 2012 года она руководит ансамблем русской народной песни «Северяночка», который является лауреатом многочисленных конкурсов и известен далеко за пределами Конаковского района.

Ветеранская организация Кольской АЭС в составе районной организации активно работает в рамках областной программы «Активное долголетие», принимает участие во всех мероприятиях, сама является инициатором различных акций и добрых дел.

В прошлом году фотография Елены Васильевны была занесена на Доску почета Конаковского района. Она сама большая мастерица, её картины и вышивки не раз украшали выставки. Дорогая Елена Васильевна, желаем вам самого главного – здоровья, оптимизма, энергии, творческих задумок, интересных идей и положительных эмоций.