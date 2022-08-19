ВПЕРЕД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!

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Конкур – один из самых красивых видов спорта. Поездка на лошади у многих ассоциируется с неспешной рысцой, легким ветерком и ощущением умиротворения… А что если приятное хобби превратить в занятие для воспитания в себе духа победы?
Красивые благородные животные, шикарные виды ипподрома и азарт в воздухе. В КСК «Конаковские конюшни» в деревне Сажино Конаковского района состоялись соревнования по конному виду спорта в дисциплине «конкур».
Проводилось состязание в рамках XI летней Спартакиады учащихся России. С 7 по 11 августа ребята со всех уголков нашей страны напряженно сражались за первое место.
Участие в состязаниях принимали спортсмены из 6 регионов России. Всего 20 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей, Республики Башкортостан. В результате проведенных соревнований в маршруте № 3 первое место завоевала Дарья Кукушкина (Ленинградская область), 2 место - у Варвары Ноготковой (Ленинградская область), третий результат у Таисии Мороз (Санкт-Петербург).
В личном первенстве Спартакиады-2022 по конкуру лучшей стала Дарья Кукушкина (Ленинградская область), второй результат показала Таисия Мороз (Ленинградская область), бронзовым призером стала Дарья Луцук (Санкт-Петербург).
Хочется отметить призеров и победителей Спартакиады – Дарью Луцук, Еву Горносталеву, Варвару Ноготкову, Дарью Кукушкину, Анфису Цыганкову, Диану Толкацкую, Диану Задорову, Марию Верхотину, Варвару Седову, Елизавету Коваленко, Марию-Евдокию Павлову, Таисию Мороз.
КСК «Конаковские конюшни» является одной из ведущих баз России, регулярно принимающей соревнования всероссийского статуса.
При поддержке губернатора Тверской области Игоря Рудени и КСК «Конаковские конюшни» развиваются ресурсы для подготовки спортсменов к участию в соревнованиях по конкуру.
В ближайшем будущем наши местные спортсмены выйдут на ипподром! И это очень полезно для будущего участников. Каким образом? Победители соревнований Спартакиады отмечаются грантами.
Высокие результаты станут плюсом при поступлении в вузы и ссузы по различным специальностям.
В сентябре КСК «Конаковске конюшни» приглашает всех желающих посетить большой спортивный праздник.
С 8 по 11 сентября состоится главный турнир страны среди детей и юниоров по конкуру, приедут лучшие спортсмены страны!
Юлия
БОРИСЕНКО.