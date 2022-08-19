Проверки на воде

Лето продолжается, установилась жаркая погода, а значит, на водоёмах Конаковского района много отдыхающих. Госинспекторский состав ГИМС продолжает патрулирование акваторий Конаковского района, точно так же, как сотрудники ГИБДД несут свою службу на дорогах.

Обеспечение безопасности на водных объектах – основная задача инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тверской области. Для недопущения несчастных случаев на воде в летний период инспектора ГИМС проводят профилактические рейды.

В прошлую субботу наш корреспондент отправился на такое патрулирование с инспекторами на катере ГИМС. Дежурили недалеко от устья Донховки, где лодки, катера и яхты выезжают на Волгу. И вот первое нарушение – девушка на носу катера драит ветровое стекло во время движения, а в самом катере двое детей без спасательных жилетов. Инспектора тормозят папу-капитана, делают ему внушение и выписывают штраф.

Продолжаем нести дежурство, но нарушений не много. Почти все судоводители с документами, лодки зарегистрированы и имеют номера, дети до 12 лет в спасжилетах. Тем же, кто нарушает, выписываем штрафы. За небольшие нарушения инспектора не наказывают, разговаривают с судоводителями, которые несут ответственность за своих пассажиров и предупреждают, что река не прощает ошибок.

Руководитель Конаковского отделения ГИМС Сергей Анатольевич Боровков обращается к жителям и гостям Конаковского района:

На территории района прогнозируется резкое повышение среднесуточных температур, в связи с чем возникает риск происшествий на воде. Предупреждаем:

- дети до 12 лет должны находиться на судах в спасательных жилетах;

- не допускайте купания в местах с необорудованными пляжами;

- не оставляйте детей без присмотра на водоёмах.

При купании используйте исправные надувные жилеты, нарукавники, матрасы, круги.

Единый телефон спасения 112!

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8 (4822) 39-99-99.