11 «веснушек» в семье Коротковых

Кто не мечтает о большой и дружной семье и уютном доме, где пахнет выпечкой и вкусной едой! Где много любимых братьев и сестёр и родные мама и папа.

Но мечты не работают, пока не работаем мы. Да, большая семья – это ежедневный труд. Работа по дому, воспитание детей, создание дружной атмосферы, где каждому ребёнку уделяются время и ласка, где строятся хорошие доверительные отношения между всеми членами семьи. Для этого нужно обладать мудростью, большой самоотдачей и любовью.

Всеми этими качествами обладают Ольга Павловна и Вячеслав Викторович Коротковы из посёлка Новозавидовский Конаковского района. У них 11 детей в возрасте от 3 до 14 лет, семеро мальчиков и четыре девочки. Все здоровые, красивые и талантливые, похожие на маму и папу.

В жаркий августовский день, а вернее, утром мы приехали в гости к этой многодетной семье. Во дворе на верёвке сушатся платья и кофточки, брюки и шорты всех размеров.

В сенях двухэтажного деревянного дома нас встретила улыбчивая молодая женщина небольшого роста. Это и была многодетная мама Ольга. Глаза разбежались от красивых детей, крепких, как боровички, мальчишек в белых рубашках, девочек в опрятных нарядных платьях, волосы у которых заплетены в косички и хвостики. Ольга Павловна сама из многодетной семьи, была старшей среди семи братьев и сестёр. Её мама педагог, воспитатель детского сада, заложила в ней правильное отношение к семье, детям, мужу. И в своей семье женщина следует традициям мамы, которую очень уважает, воспитывает детей по её модели. Все дети учатся в музыкальной школе, играют на музыкальных инструментах, рисуют. Старшие помогают младшим и маме по хозяйству в доме и на улице.

Вячеслав Викторович тоже из многодетной питерской семьи. Работает в Клину, в аварийно-диспетчерской службе электросварщиком, чтобы прокормить большую семью. Познакомились супруги в Москве, где девушка училась в колледже на педагога дошкольного образования, как и мама. Оба мечтали о большой семье. Приехали жить в Тверскую область к тёте, которая отдала им свой дом для жилья. К нему сам Вячеслав Викторович сделал пристройки для хозяйства. Семья выращивает кур, поросят, кроликов, есть три парника для огурцов и помидоров. Хотя в это жаркое лето они растут и в грунте. Дети помогают по хозяйству, пропалывают и поливают огород, ухаживают за животными. Когда я спросила, какую помощь они получают от государства и поселения, Ольга Павловна рассказала, что недавно у них в гостях был глава администрации Новозавидовского городского поселения Дмитрий Николаевич Синягин, который привёз детям три компьютера. Также как многодетные они получили землю для строительства дома, но пока нет таких денег и времени для строительства, ведь папа работает. Залили только фундамент под будущий дом.

Совсем недавно президент Владимир Путин ввел в России звание «Мать-героиня». Родившие и воспитавшие десять и более детей получат звание «Мать-героиня», оно будет сопоставимо с «Героем России» и другими высшими званиями. Также они подготовили документы на получение Почётного знака Тверской области «Слава отца». Может, тогда семья сможет построить дом и игровую площадку для детей. Ведь даже в частных детских садах, где не много детей, есть свои игровые площадки, а 11 детей о ней только мечтают.

На стенах дома рисунки детей, их фото и даты с днями рождений, чтобы они знали и поздравляли друг друга. Старшие девочки уже могут что-то приготовить и испечь. Несмотря на трудное материальное положение, многодетная семья сама занимается благотворительностью. Они выступают в детских домах и реабилитационных центрах Тверской и Московской областей с концертами, мастер-классами, где дети играют на музыкальных инструментах и дарят сиротам небольшие подарки, которые покупают на свои деньги. Об этом узнали в посёлке, и хозяйка магазина канцелярии «Скрепка» тоже стала собирать подарки за свои средства. Свой инструментальный ансамбль они назвали «Веснушки».

Мы желаем большой и дружной семье Коротковых воплотить планы о строительстве большого дома в жизнь, чтобы дети еще больше развивали свои таланты и радовали успехами.

Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.