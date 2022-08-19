Закружились в танце и больше не расставались…

В современном мире появилась печальная тенденция недолгих браков. Шикарная свадьба, красивые слова, дорогие рестораны и развод через пару лет. А так хочется выйти замуж раз и навсегда, верно? Вот только знать бы, как сохранить свою ячейку... И нам удалось узнать секрет семейного счастья.

13 августа 2022 года Олег Константинович и Галина Андреевна Картешкины отметили 50 лет со дня заключения брака.

Будущие супруги родились в одном году, обоим сейчас по 72 года.

Галина Андреевна появилась на свет в Рязанской области, но когда ей было всего шесть месяцев, родители переехали с крошкой в Конаково. Так и остались жить в нашем богатом природой городе с 1951 года. Олег Константинович тоже местный житель.

Познакомились молодые люди на танцах в Доме культуры, как в основном и знакомилась в те времена молодежь. Играла музыка, все танцевали, но, как поется в знаменитой песне: «потому что на десять девчонок по статистике девять ребят…». И той самой десятой девчонкой в тот вечер оказалась Галина. Стояла, скучая, возле стены… Но недолго – к девушке подошел симпатичный молодой человек, увлек с собой в танец и не отпускает по сей день.

Молодые влюбленные прошли испытание армией. Когда Олега Константиновича призвали на службу, его сердце было спокойно – дома ждала любимая. В 1971 году парень уволился в запас, в 1972 году пара расписалась. Всю жизнь супруги прожили в Конакове, карьеру строили тоже в родном городе. Галина Андреевна много лет работала на фаянсовом заводе, Олег Константинович также трудился на заводах Конакова. У мужчины золотые руки, без которых долгие годы не могли обойтись на фаянсовом заводе, на ЗСК и ЗМИ. У семейной четы двое уже взрослых детей – сын и дочь, королевская пара. И пять любимых внуков – целое богатство!

Как известно, о способах достижения успеха спрашивать надо у тех, кто его уже достиг. Поэтому задаем вопрос, который так и рвется из уст: как пронести любовь и уважение друг к другу сквозь долгие годы? Задали мы его Галине Андреевне, хранительнице очага, не угасающего уже полвека. Ответ был таков: в супружеской жизни очень важно иметь терпение и выдержку, но самое главное – умение уступать друг другу в любых ситуациях.

Если с радостью вступать в конфликт по любому поводу, ничего хорошего у вас не выйдет. Ну, разве что фееричная незабываемая ссора. Счастливой жизни не получится, если каждый будет тянуть одеяло на себя. Поэтому главный секрет одновременно и простой, и сложный: любите и уступайте друг другу, не страшно проиграть в споре, страшно потерять любимого человека.

Редакция газеты «Заря» желает семье Картешкиных долгих счастливых лет совместной жизни, семейного благополучия и крепкого здоровья!

Юлия БОРИСЕНКО. Фото Д. Насонова.