14 августа – День строителя

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу во многом зависит развитие Тверской области. Благодаря вам из года в год в регионе возводится новое жилье, строятся современные предприятия, школы и детские сады, больницы и поликлиники, реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Сегодня, сохраняя и преумножая трудовые традиции, вы активно используете современные технологии и материалы, вносите достойный вклад в решение задач импортозамещения, подготовки для отрасли высококвалифицированных кадров. Спасибо вам за самоотдачу и трудолюбие. Особые слова благодарности ветеранам строительного комплекса, которые передают свой опыт молодым специалистам. Желаю вам успехов в труде на благо Тверской области и всей России, здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий. Каждый из вас вкладывает знания, опыт в улучшение качества жизни людей.

Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и благоустроенности, ваш профессионализм, в основе которых – мудрость и трудолюбие наших первостроителей, ветеранов отрасли – залог будущих успехов и процветания Конаковского района!

В этот замечательный день выражаем вам благодарность за добросовестный труд, преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.