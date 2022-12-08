14 августа – День строителя

posted by admin on пт, 08/12/2022 - 08:32

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса  Тверской области!
 Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу во многом зависит развитие Тверской области. Благодаря вам из года в год в регионе возводится новое жилье, строятся современные предприятия, школы и детские сады, больницы и поликлиники, реализуются крупные инфраструктурные проекты. 
Сегодня, сохраняя и преумножая трудовые традиции, вы активно используете современные технологии и материалы, вносите достойный вклад в решение задач импортозамещения, подготовки для отрасли высококвалифицированных кадров. Спасибо вам за самоотдачу и трудолюбие. Особые слова благодарности  ветеранам строительного комплекса, которые передают свой опыт молодым специалистам.  Желаю вам успехов в труде на благо Тверской области и всей России, здоровья и всего самого доброго! 
 Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий. Каждый из вас вкладывает знания, опыт в улучшение качества жизни людей. 
Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и благоустроенности, ваш профессионализм, в основе которых – мудрость и трудолюбие наших первостроителей, ветеранов отрасли – залог будущих успехов и процветания Конаковского района!
В этот замечательный день выражаем вам благодарность за добросовестный труд, преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,
 глава Конаковского района О.В.Лобановский, 
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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