14 августа – День строителя

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу во многом зависит развитие Тверской области. Благодаря вам из года в год в регионе возводится новое жилье, строятся современные предприятия, школы и детские сады, больницы и поликлиники, реализуются крупные инфраструктурные проекты.
Сегодня, сохраняя и преумножая трудовые традиции, вы активно используете современные технологии и материалы, вносите достойный вклад в решение задач импортозамещения, подготовки для отрасли высококвалифицированных кадров. Спасибо вам за самоотдачу и трудолюбие. Особые слова благодарности ветеранам строительного комплекса, которые передают свой опыт молодым специалистам. Желаю вам успехов в труде на благо Тверской области и всей России, здоровья и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий. Каждый из вас вкладывает знания, опыт в улучшение качества жизни людей.
Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и благоустроенности, ваш профессионализм, в основе которых – мудрость и трудолюбие наших первостроителей, ветеранов отрасли – залог будущих успехов и процветания Конаковского района!
В этот замечательный день выражаем вам благодарность за добросовестный труд, преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,
глава Конаковского района О.В.Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.