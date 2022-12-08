ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Поручение Губернатора Игоря Рудени по созданию постоянно

действующей рабочей группы по развитию региональной

медицины вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

По итогам прошедшей недели губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка». Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Отмечено поручение главы региона по созданию постоянно действующей рабочей группы по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов и специалистов сферы здравоохранения. Ее задачами станут координация и контроль реализации в Тверской области мероприятий отраслевого национального проекта.

Об этом Игорь Руденя заявил на заседании регионального правительства 4 августа по итогам рассмотрения вопроса о ходе реализации в Верхневолжье национального проекта «Здравоохранение».

«В числе приоритетов – развитие первичной медицинской помощи, решение кадровых вопросов, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень», – отметил тогда Игорь Руденя.

В Тверской области реализуются направленные на решение этих задач региональные проекты.

С целью совершенствования оказания первичной помощи в муниципалитетах ведётся установка фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в этом году планируется ввести 16 новых ФАПов.

В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретается оборудование для сосудистых центров региона. В этом году ведется закупка 21 единицы техники.

Новейшая медтехника приобретается в областной онкологический диспансер. В 2022 году ведется закупка линейного ускорителя и аппарата брахитерапии.

В регионе внедряется трехуровневая система оказания медпомощи по профилю «Онокология», действует оснащенный современным оборудованием Центр амбулаторной онкологической помощи в Твери.

В этом году ЦАОП планируется открыть в Ржеве. В настоящее время в Твери возводят несколько учреждений здравоохранения для детей: новый комплекс детской областной клинической больницы, поликлиники в Твери и Торжке, две – в Кимрах. Ведется строительство новой Бежецкой центральной районной больницы, установка врачебных амбулаторий. Завершен капитальный ремонт поликлиники в городе Конаково, завершаются работы в поликлиниках Осташковской и Ржевской ЦРБ.

Пресс-служба

правительства Тверской области.

Журналистам рассказали о завершении

регистрации кандидатов и ходе

избирательных кампаний в Тверской области

10 августа состоялась совместная пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тверской области Валентины Дроновой и председателя Общественной палаты региона Александра Бутузова.

Председатель избирательной комиссии Тверской области сообщила, что завершился этап регистрации кандидатов, и с 13 августа начинается этап проведения предвыборной агитации в СМИ, в ходе которой зарегистрированные кандидаты расскажут избирателям о себе и представят предвыборные программы. Для участия в 21 избирательной кампании, проводимой на территории Тверской области, выдвинуто 732 кандидата, из них 148 – в порядке самовыдвижения; 584 – от 8 политических партий.

Зарегистрировано 672 кандидата: 119 самовыдвиженцев и 553 кандидата от 8 политических партий: Единая Россия - 262 кандидата; ЛДПР - 77; КПРФ - 65; Коммунисты России – 43; Справедливая Россия – Патриоты за правду - 41; Партия пенсионеров за социальную справедливость – 32; Новые люди – 30; Родина – 3 кандидата. 39 кандидатов утратили статус еще на этапе выдвижения, 21 кандидат получил отказ в регистрации.

Для участия в выборах депутатов Тверской городской думы – самой крупной избирательной кампании выдвинуты 184 кандидата: 6 самовыдвиженцев и 178 от 8 политических партий. Зарегистрировано 172 кандидата – 1 самовыдвиженец и 171 – от 8 политических партий. 8 кандидатов утратили статус, 4 кандидата получили отказ в регистрации. Отказов в регистрации кандидатам в Тверской области всего 2 процента, - так же, как и в среднем по Российской Федерации. Этот процент председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала «беспрецедентно низким».

На данном этапе избирательные комиссии приступают к утверждению текстов избирательных бюллетеней.

Избирательные комиссии обеспечены необходимой компьютерной и офисной техникой со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов с QR-кодом.

На выборах в областном центре будут применяться 90 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Видеонаблюдение (видеофиксация) предусмотрено в каждой из 20 территориальных избирательных комиссий и в 378 из 438 участковых избирательных комиссий, где смогут проголосовать 496 405 из 521 379 (или 95 процентов) избирателей.

Валентина Дронова также рассказала о мерах, направленных на информирование избирателей, обеспечение избирательных прав граждан, оказание помощи маломобильным избирателям на выборах.

Председатель избирательной комиссии отметила, что на территории региона созданы все условия для проведения конкурентных, прозрачных и открытых выборов.

В избирательной комиссии Тверской области, в аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области, в Общественной палате региона работают «Горячие линии» связи с избирателями, направленные на обеспечение избирательных прав граждан, информирование участников избирательного процесса, консультирование по вопросам избирательного законодательства.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов сообщил о формировании корпуса 1200 общественных наблюдателей, которые наряду с наблюдателями от кандидатов смогут контролировать ход голосования на всех избирательных участках. «Наша основная задача – не только выявление, фиксация и профилактика возможных нарушений на выборах, но и борьба с фейковой активностью, попытками информационных вбросов недостоверной информации и внешнего вмешательства в российские выборы. У нас будет возможность моментальной связи с нашими наблюдателями на местах и оперативной передачи данных, возможность оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о возможных нарушениях», - отметил Александр Бутузов. 11 сентября 2022 года на территории 15 муниципалитетов пройдет 21 избирательная кампания по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Принять участие в выборах смогут 521 379 избирателей, то есть более половины избирателей Тверской области. Замещению подлежат 265 депутатских мандатов, из них: 47 – в представительных органах городских округов, 141 – в представительных органах муниципальных округов; 77 - в Советах депутатов сельских поселений. Все выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе в течение 1 дня – 11 сентября 2022 года.

Также предусмотрено проведение досрочного голосования в помещениях территориальных (с 31 августа по 6 сентября 2022) и участковых (с 7 по 10 сентября 2022) избирательных комиссий.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области 35-39-21.