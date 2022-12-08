МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Скоро 1 сентября

1 сентября в Конаковском районе в первый класс пойдут 995 ребят, в 11 класс – 342 человека.

Школы города и района готовятся к началу учебного года. Везде идут ремонтные работы: делается косметический ремонт в классах и коридорах, приводятся в порядок санузлы, меняется линолеум, проверяется система освещения и вентиляции.

Самые объемные ремонтные работы 2022 года:

- замена оконных блоков в здании школы села Юрьево-Девичье

- капитальный ремонт фасада здания школы №1 поселка Новозавидовский

- замена оконных блоков, капитальный ремонт фасада здания, капитальный ремонт кровли здания спортзала школы поселка Первое мая

- капитальный ремонт кровли и устройство организованного водостока здания школы поселка Озерки.

В рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» и программы «Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы» будет проведен:

- капитальный ремонт школы поселка Радченко – 2022/2023 г., уже начался;

- капитальный ремонт школы поселка Изоплит - в 2023 г.

Продолжается участие школ Конаковского района в федеральном проекте «Точка роста» национального проекта «Образование» по различным направлениям, в том числе: химия, биология, математика, физика. В школы поступает оборудование и производится ремонт в кабинетах. В 2022 году еще семь школ вошли в эту программу.

Разговоры о важном

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.

Академия Минпросвещения России на площадке Российского общества «Знание» организует подготовку классных руководителей и кураторов групп профессиональных образовательных организаций к проведению классных часов – серию интенсивов «Классный марафон».

В Конаковском районе обучение пройдут 495 человек. Это классные руководители, которые и будут проводить данные занятия.

Задачи марафона:

• знакомство с проектом «Разговоры о важном», его целями и задачами, форматом и планом реализации

• актуализация приоритетов государственной политики в области ценностных основ воспитания и социализации подрастающего поколения

• оказание организационно-методической поддержки при подготовке еженедельных внеурочных занятий «Разговоры о важном».



Региональная поддержка -

на приобретение школьной формы

Законом Тверской области № 78-ЗО от 29 декабря 2004 г. «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», постановлением правительства Тверской области №354-пп от 11 августа 2020 г. «Об обеспечении школьной формой детей из многодетных семей в Тверской области» в рамках национального проекта «Демография» установлена мера поддержки многодетных семей в виде обеспечения школьной формой детей из многодетных семей при поступлении (переводе) в 1 - 11 классы общеобразовательной организации, находящейся на территории Тверской области.

Это одно из направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. Реализация меры поддержки осуществляется министерством демографической и семейной политики Тверской области. Право на получение комплекта школьной формы имеет один из родителей, семья должна быть зарегистрирована в качестве многодетной семьи.

Управлением образования администрации Конаковского района сформирован общий реестр. Общее количество детей, потенциальных получателей комплектов школьной формы, в 2022/2023 учебном году составило 1300 человек. Планируется до 30 сентября 2022 года сформировать еще два дополнительных реестра, чтобы все дети из многодетных семей имели возможность получить комплекты школьной формы. Родителям было предложено определиться с цветом формы (черная, синяя, бордовая). Цвет определялся родителями с учетом дресс-кода школы. Вся проделанная работа по вопросу обеспечения школьной формой детей из многодетных семей Конаковского муниципального района осуществлялась совместно с ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района и ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Конаковского района» (отделение по работе с семьей и детьми) и общеобразовательными учреждениями.

Впервые в новом учебном году комплекты предоставят всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы. Также с этого года, если старший ребёнок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе Тверской области, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребёнку не исполнится 21 год. То есть, его младшие братья и сёстры смогут бесплатно получить школьную форму. Следует отметить, что с 2022 года детей из приемных многодетных семей Тверской области также обеспечат бесплатной школьной формой.

Е. Болоненкова, главный специалист

отдела дошкольного,

общего и дополнительного образования.

Спасибо за ремонтные работы

Быстро пролетает долгожданное лето, совсем близко сентябрь. Малыши пойдут в детский сад, ученики поспешат в школу, будут делиться впечатлениями о весело проведенном времени в каникулы.

Впереди учебная пора, много интересного ждет ребят в новом учебном году. А также их ждет родная школа, порог которой дети переступят 1 сентября, но что за красавица будет встречать ребят в начале учебного года, их ли это школа? Как в волшебной сказке, МБОУ СОШ п. Первое мая преобразилась до неузнаваемости. Новые сверкающие современные окна, утепленный красивый фасад, обновленная входная группа. Главным волшебником преображения является администрация Конаковского района под руководством Олега Владимировича Лобановского. По инициативе главы и при поддержке депутатов Конаковского района было выделено более 17 млн. рублей на ремонт здания МБОУ СОШ поселка Первое мая.

Ни для кого не секрет, что в зимний период в школе температурный режим зачастую не соответствовал требованиям. Ремонтные работы подходят к завершению, утеплены не только фасад здания, но и крыша. Всегда радостно, когда что-то строится, ремонтируется, облагораживается. Вдвойне приятно, когда это происходит в твоем родном поселении, и особенное чувство испытываешь, когда работы ведутся в школе, в которой учатся наши дети.

Преобразилась не только школа, и в самом поселении много изменений.

В рамках программы идет асфальтирование улиц Солнечная, Комарова, Красноармейская. А ранее заасфальтированная улица Спортивная сомкнулась с улицами Солнечной, Комарова и Южной, образуя собой кольцо, ведущее к храму Николая Мирликийского, пристани, парку, к школе и памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. На сентябрь в библиотеке запланированы экскурсии для учеников, где они узнают об истории возникновения храма, парка, об истории поселка. Также дорога пользуется популярностью у населения как «тропа здоровья», по ней вечерами прогуливаются пожилые люди, гости поселения, дети катаются на велосипедах и самокатах.

Кроме того, в поселении реализуется программа безопасности дорожного движения. Еще в апреле прошел субботник, организованный по инициативе главы поселения Валентины Федоровны Катихиной, в котором приняли участие сотрудники почты, социальные работники, пожарные, сотрудники МУП ЖКС, администрации и работники культуры.

Облагорожен крутой берег реки Сози, на пересечении ул. Первомайской д. Поповское и ул. Кооперативной. Сейчас по периметру опасной зоны красуется барьерное ограждение.

Оборудованы пешеходные переходы к школе, установлены светофоры, нанесена разметка на асфальтовое покрытие, проложены искусственные неровности, устанавливаются дорожные знаки.

В рамках еще одной программы проводится ремонт придомовой территории в д. Поповское (ул. Новая, д. 4). Работы еще идут, а глава поселения цепким опытным взором определяет, что нужно обустроить в следующем году: и разворотное кольцо для автобусов «Транспорта Верхневолжья» обновить, и дорогу отремонтировать по улице Заводской, закончить ремонт дороги по улице Строителей и другие объекты, все надо учесть, везде надо успеть.

Благодаря грамотной работе главы и сотрудников администрации поселение принимает участие в программах. Приятно, когда с высоких трибун района и области звучит благодарность и ставится в пример работа наших земляков. Не раз Валентина Федоровна Катихина поощрялась за свою работу, удостоена благодарности от губернатора области, которую он вручил лично.

Работа продолжается, много надо сделать, помогают администрации и члены местного отделения партии «Единая Россия».

Много запоминающихся событий было в этом году. В июле прошел День села, поздравить с этим событием жителей поселения приехали глава района Олег Владимирович Лобановский и заместитель главы Видади Сулейманович Тахмезов.

В своей поздравительной речи Олег Владимирович отметил, что по благо- устройству – ремонту дорог - наше поселение может посоперничать с г. Конаково. В честь Дня села глава района вручил поселению подарок - воздуходувку, средство, необходимое при тушении пожара.

Концертная программа была полностью подготовлена своими силами. В подготовке приняли участие как работники культуры, так и молодежный актив поселения. Участники с радостью отработали концертную программу, готовились они к ней с трепетом, репетиции проходили в библиотеке, ДК, парке.

Много добрых слов прозвучало в адрес жителей поселения. Почетными грамотами отмечены коллективы, осуществляющие свою профессиональную деятельность на территории поселения. Благодарственные письма вручены спонсорам, жителям за активное участие в жизни поселения, многодетным семьям.

Хочется выразить особую благодарность главе района Олегу Владимировичу Лобановскому, депутатам Конаковского района, главе поселения Валентине Федоровне Катихиной за их отличную работу, взаимодействие в решении жизненно важных вопросов, направленных на решение злободневных проблем.

Особо хочется поблагодарить молодежный актив поселения и выразить признательность Дарье Мельгуновой, которая на добровольной основе, безвозмездно занимается танцами с нашими детьми. Хотя вряд ли уместно слово безвозмездно, ведь дети платят Даше искренней, неподдельной любовью за ее труд. Максим Ларионов также спешит на помощь в организации всех мероприятий, проводимых на территории поселения. Настройка аппаратуры, ремонт оборудования и решение технических вопросов лежит на нем.Один из первейших организаторов молодежного актива Евгений Голубев поддерживает любые начинания, ребята своими силами проводят ремонт в ДК. Анастасия Парешнева - бессменный фотокорреспондент актива. Егор Церковников, Илья Церковников, Андрей Шалагин – трудно представить, как без этих ребят мы встречали бы Новый год, ведь организацию по доставке и установке красавицы-елки они целиком взяли на себя. Михаил Катихин за день до праздника села смастерил и установил новые скамейки в парке. Анастасия Чагина, Вероника Баева, Полина Корешова занимаются с детьми, так же, как и Даша, разучивают танцы, на всех мероприятиях они рядом с ребятами-танцорами, заботливо поправляют банты, делают сценический макияж. Всего в молодежном активе более двадцати ребят, некоторые из них являются сторонниками партии «Единая Россия». Сейчас ребята в свое свободное время, за свой счет производят ремонт в ДК, помещениях для репетиций.

С января один из членов молодежного актива, выпускник МБОУ СОШ п. Первое мая Грант Рудольфович Амирян является директором ДК. Огромное спасибо ребятам за их труд!

Выразить благодарность хочется депутату Антону Валерьевичу Курочкину, при его оперативной профессиональной помощи решаются проблемы, связанные с электрообслуживанием населения; депутату Вьюновой - за тесное сотрудничество с администрацией и сферой культуры, взаимодействие в проведении уроков и массовых мероприятий в библиотеке; депутату Юрию Викторовичу Козлову и его семье за оказание материальной помощи школе и библиотеке.

Близится к завершению лето, своим чередом идут дни, впереди много работы, много интересных событий. Хочется пожелать своим землякам мирного неба и творческих успехов.

Л. Лаврентьева,

заведующая библиотекой.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района