Конаковский районный совет ветеранов выпустил буклет «Женское лицо Победы» об Анне Сергеевне Путивцевой, ветеране Великой Отечественной войны, медицинской сестре, добровольцем ушедшей на фронт в 1942 году и закончившей войну в Германии. Она ушла из жизни на 100-м году.

Анна Сергеевна прошла дорогами войны от Москвы до Германии с медицинской сумкой. Посла окончания курсов медицинская сестра Анна в 1942 году добровольцем ушла на фронт, где была зачислена в 42-ю дивизию 49-й армии Западного фронта, а затем 2-го Белорусского фронта. Анна Сергеевна прошла всю Россию, Польшу и закончила войну в Германии. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», знаком «Отличник санитарной службы», а также иными медалями. 14 раз за годы войны приказами Верховного главнокомандующего ей объявлялась благодарность. После войны Анна Сергеевна вернулась в Москву. В 1945 году вышла замуж за Николая Путивцева, с которым познакомилась на фронте, вместе они воспитали сына и дочь. После войны Анна Сергеевна продолжила работать в медицине, работала более 40 лет.

Ранее буклеты были изданы об Иване Андреевиче Рулеве, Денисе Сергеевиче Стребине и Валентине Павловиче Криночкине.

В плане работы совета ветеранов - выпуск большого буклета о конаковских девчатах, добровольцами ушедших на фронт в 1942 году. Просим жителей города и района, родственников поделиться документами и воспоминаниями о них. Телефон совета ветеранов 4-97-90, с 10 до 13 часов (понедельник, среда, пятница), кабинет № 106 на 1 этаже в здании администрации Конаковского района, ул. Энергетиков, д.13.