Последние «живые» воспоминания о Корчеве

(Начало в № 30).

Нина Алексеевна Житникова родилась 14 ноября 1928 года в г. Корчева Калининской области в семье учителей. В этом городе прошли ее ранние детские годы. В 1936 году семья переехала в г. Конаково. Ее воспоминания посвящены последним годам жизни города Корчева, снесенного в связи со строительством канала Москва-Волга и устройству корчевских жителей-переселенцев на новом месте.

«С 1936 года население Корчевы пребывало в большой тревоге: стало известно, что в связи со строительством канала Москва – Волга город будет затоплен, а жители будут переселены в рабочий поселок Кузнецово в двенадцати километрах от Корчевы вверх по Волге.

Жители восприняли эту весть как огромное несчастье. Невозможно было свыкнуться с мыслью, что красивый и уютный городок с собором, бульваром на берегу Волги, городской площадью торговыми рядами будет уничтожен.

Кроме того, люди были обеспокоены собственной судьбой – когда будут сносить дом, куда деть имущество, где жить самим, где разместить скотину, когда в Корчеве снесут дом, когда построят на новом месте?

Люди жили в тревоге, в горьких раздумьях и слезах; подлежал уничтожению не только город – уничтожалась привычная жизнь каждого человека. Руководители страны мыслили большими масштабами, т.е. на первом месте государственные задачи и интересы, а судьба человека, даже нескольких тысяч людей – это сопутствующие издержки осуществления грандиозных планов. Мелочь. Как говорится, лес рубят - щепки летят.

В 1937 году из Корчевы в Конаково начали переезжать учреждения, был взорван величественный собор на берегу Волги, семьи распадались: часть членов семей уезжала вместе с учреждениями, а часть оставалась в Корчеве. Я с родителями и сестрой тоже уехала в Конаково: они на работу, я в первый класс. Папе дали комнату в начальной школе на берегу реки Донховки в жилищном кооперативе.

В Корчеве начали сносить дома и перевозить их на подводах в Конаково. Семьи из снесенных домов расселяли в те дома, которые должны были быть снесены позднее. Для многих жителей, лишившихся своего дома, этот переезд обернулся разными потерями, неприятностями и несчастьями, а для нашей семьи – настоящей трагедией.

Когда в каждом доме ютились по две семьи с детьми, неизбежно началось распространение разных болезней.

Больница из Корчевы тоже переезжала в Конаково; часть корпусов уже перевезли, вместе с ними уехали и врачи. Говорили, что остались только один врач и один фельдшер. Не долечившихся больных выписали. Тогда многие дети болели скарлатиной. Мальчиков из того же дома, в который поселили двух моих бабушек, шестилетнюю сестру Валю и трехлетнего братика Сереженьку, тоже выписали из больницы домой. От них заразились Валя и Сереженька. Братик впоследствии умер.

И до сих пор я ясно вижу: со стороны Скрылево приближается подвода. Я бегу навстречу. На телеге стоит маленький гробик, около него сидит плачущая мама, а рядом с телегой идет с вожжами в руках папа.

Братика похоронили на кладбище в Селихове, через год там же похоронили бабушку Аню. А Валя чудом осталась жива: ее срочно привезли в больницу в Конаково к отоларингологу, и доктор Шипов сразу же сделал ей операцию, так как скарлатина дала опасное осложнение. Доктор был политический ссыльный. Потом он часто бывал у нас.

С такими невосполнимыми утратами был связан для нас переезд в Конаково.

Места, которые отвели для переселенцев из Корчевы (для новостройки, как говорили тогда), не отличались привлекательностью. Корчевские дома строились по обоим берегам реки Донховки.

На левом берегу это было огромное поле, покрытое кочками и заросшее кустарником, довольно низкое. Правый берег реки был высокий, там было посуше. На левом берегу новостройка начиналась сразу от границы поселка Кузнецово. Границей было кладбище, оно с одной стороны спускалось к реке, а с противоположной стороны тянулось до теперешней Первомайской улицы.

Через него шла дорога. Здесь и начиналась корчевская улица Свободы. Параллельно ей тянется Первомайская улица. Ее начало у реки Донховки, где пешеходный мост, известный у жителей как «пьяный». На этом отрезке улицы, до клуба им. Воровского, дома не корчевские, а местных жителей.

Улицы Свободы и Первомайская были главными. Улица Свободы была вымощена булыжником, а Первомайская была немощеной, весной и осенью в грязи, в которой прохожие оставляли свои галоши. Через них проходили (и сейчас на прежнем месте) перпендикулярно улицы Ворохова, Почтовая, Ново-Почтовая, Циолковского, Радищева, Комсомольский сквер. Дома, у которых на номере буква «А», строились в 90-е годы. Участок сквера от улицы Свободы до Первомайской засадили деревьями жители под руководством Павла Петровича Шинкаренко. За несколько десятилетий выросли гигантские тополя и березы. В 20-е годы в связи с реконструкцией сквера они были вырублены, аллеи перепланированы, и посажены новые деревья. Город строился кварталами по двенадцать домов. Для угловых домов отводились участки по 15 соток, для остальных – по 12. В середине квартала был общественный колодец. На каждом участке строили дом и сарай. Горсовет четко определился, как ставить заборы: каждый хозяин ставит забор по фасаду, огораживает сзади и одну сторону от соседа.

Поэтому никаких разногласий и скандалов не было. По фасаду, по предписанию горсовета, никакие высокие и глухие заборы не допускались: хозяин должен был поставить легкий сквозной забор из штакетника определенной высоты. В палисадниках жители делали клумбы для цветов. За цветами многие ходили в Корчеву, до сих пор у перенесенных домов есть «корчевские» цветы: золотые шары, царские сапожки, ирисы. Напоминание о Корчеве».

Подготовила Татьяна КРЫЛЬЦОВА.

(Продолжение следует).