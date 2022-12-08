КонаковскИЕ ГИМНАЗИСТЫ ПОСЕТИЛИ Нилову Пустынь

В конце июля учащиеся Городенской православной гимназии совершили паломничество в город Осташков и Нилову пустынь.

Помимо гимназистов, в паломнической поездке приняли участие их родители, учителя и прихожане Городенского храма, всего 36 человек. По дороге путешественники заехали в Осташков и Кувшиново, посетили местный музей бумажно-картонной фабрики. Глава города Светлана Боброва оказала гостям радушный приём.

На ночь ребят со взрослыми определили в палаточный городок на острове Фомы недалеко от монастыря, куда добираться, к радости всех присутствовавших, пришлось на катере.

С утра путешественники отправились в Нилову пустынь на литургию. В обители святого Нила паломники прослушали рассказ о монастыре и его подвижниках, а потом, уставшие, но довольные отправились на трапезу, чтобы подкрепиться, ведь впереди был долгий путь домой.