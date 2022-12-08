Памяти сильного человека

7 августа на 86-м году ушел из жизни выдающийся человек, замечательный педагог, справедливый руководитель, спортсмен по духу и призванию Юрий Максимович Востриков.

Он был Почетным гражданином Конаковского района, отмечен почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и сертификатом «За большой вклад и активное участие в развитии самбо в мире». Юрий Максимович - основатель самбо в Конаковском районе и родоначальник сегодняшней «Детско-юношеской спортивной школы единоборств» Конаковского района» по самбо, дзюдо, джиу-джитсу.

Свой отсчет времени в Конакове он начал сорок шесть лет тому назад. В 1976 году из далекой Сибири, города Новосибирска приехал сюда, умудренный жизненным опытом, с крепким знанием строительного дела, плюс мастер спорта СССР по самбо.

Работал в строительной организации, но была у него мечта – вырастить в городе энергетиков команду самбистов. Помощи со стороны ожидать в то время не приходилось. Вся надежда была на самого себя и пятерых мальчишек, которые горели желанием стать мастерами борцовского ковра. С большим трудом, но неистребимым энтузиазмом и упорной настойчивостью Юрий Максимович начал пробивать дорогу, теперь уже точно можно сказать, к большому спорту. Бомбоубежища, подвалы, котельная – такие спортивные площадки приходилось осваивать поначалу. Но не зря его уже тогда называли фанатом самбо, все силы, время и даже личные сбережения уходили у Юрия Максимовича на его юных спортсменов. Свой первый борцовский ковер размером 5х5 метров тренер заказал на средства, отложенные семьей на покупку холодильника и телевизора.

Но первый шаг к мечте был сделан! Число желающих заниматься у Юрия Максимовича росло день ото дня. Молодые самбисты начали участвовать в соревнованиях, и не безрезультатно, возвращались домой с кубками, грамотами, чем очень радовали своего наставника. Вот с этого момента и начал свою жизнь клуб «Самбо-79». Плодотворно и самоотверженно работал Юрий Максимович. Летом вывозил всех своих спортсменов в совхозы, где заготавливали сено для скота. Работы хватало для всех весовых категорий: кто косил, кто сушил-ворошил, кто готовую «продукцию» сдавал. Вот тебе и разминка, и тренировка. Грамотный подход, при необходимости строгость и настойчивость, забота и понимание - вот критерии воспитания, которыми руководствовался тренер. В итоге в стенах клуба выросли чемпионы мира, мастера спорта СССР, мастера спорта России, мастер спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта, спортсмены взрослых и юношеских разрядов, а призеров престижных, зональных и республиканских соревнований просто не счесть. В настоящее время клуб «Самбо-79» давно уже перерос в «ДЮСШ единоборств», это еще раз говорит о большой результативности спортсменов, но главное, тренеров, которые их готовят, а сегодняшние тренеры – это большей частью воспитанники Юрия Максимовича.

Для всех спортсменов Юрий Максимович всегда останется рядом, всегда будет в строю, и они всегда будут помнить его наставления.

Администрация и Собрание депутатов Конаковского района, коллектив «ДЮСШ единоборств» и все те, кто так или иначе был связан крепкой спортивной нитью с Тренером с большой буквы, скорбит об утрате.

Светлая и вечная память сильному человеку.