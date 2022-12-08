Начало августа стало для жителей и гостей нашего района богатым на интересные мероприятия.

В минувшие выходные на аэродроме «Конаково» состоялось еще одно зрелищное событие – Всероссийские состязания по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей «Воздушный бой» F-2D. В Тверской области соревнования в этом классе моделей проводятся впервые. А дисциплина «Воздушный бой» по праву считается самой зрелищной и динамичной в авиамодельном спорте.

На торжественной церемонии открытия от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени спортсменов приветствовал глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский: «Конаковская земля – гостеприимная земля. Здесь проходит очень много соревнований и мероприятий. И мы очень рады, что именно у нас сегодня впервые пройдут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Очень хотелось бы, чтобы это событие стало ежегодной традицией. Желаю вам сегодня честного боя. Удачи!».

Сразу после церемонии открытия показательные выступления с радиоуправляемыми пилотажными моделями провели ведущие спортсмены в авиамодельном спорте. Затем прошли первый и второй туры состязаний.

Согласно правилам, в состязании участвуют два экипажа, пилоты которых стремятся обрубить ленту модели противника. Побеждает тот экипаж, который дольше продержал в воздухе свою модель и оторвал наибольшее количество отрезков ленты соперника.

В соревнованиях на аэродроме «Конаково» воздушный бой провели несколько десятков экипажей из разных регионов. На участие в соревновании были заявлены спортсмены Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, а также Нижегородской, Самарской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей.

Участники боролись не только за призовые места, но и за возможность получить рейтинговые очки для участия в чемпионате страны и финале Кубка России.