И запели колокола над Волгой…

Историческая справка: Старинное село Свердлово стоит на высоком правом берегу Волги. Прежде (до начала 1920-ых годов) село называлось Новым и являлось центром Новинской волости Клинского уезда Московской губернии.

Каменная Крестовоздвиженская церковь сооружена на площади в середине села в самом конце ХVIII в. тщанием прихожан, по преданию, на месте сгоревшей деревянной церкви. В ней три престола: во имя Воздвижения Креста Господня, апостола Иоанна Богослова и великомученика Димитрия.

В середине 1860-ых гг. трапезная церкви ввиду «тесноты и невместительности» была расширена, заново устроены приделы. Стены расписаны в 1843 г., «возобновляемо было письмо» в 1873 г. Через десять лет выкрашена кровля на сводах церкви, в 1884 г. «начато устройство» новой белокаменной ограды в псевдорусском стиле, на углу которой поставили новую часовню во имя Александра Невского.

Крупные реставрационные работы проводились в храме и на рубеже ХIХ-ХХ вв.

В прошлое воскресенье в храме Воздвижения Креста Господня в с. Свердлово по благословению Благочинного Конаковского округа протоиерея Петра Дубяго прошёл IV фестиваль колокольного звона «Белый храм над рекой», приуроченный к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

В этот воскресный день православная церковь отмечала Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, и в старинном храме Крестовоздвижения было многолюдно. Организаторы фестиваля настоятель иерей Сергий Гонцов и приход храма подготовили программу в двух отделениях на целый день на прихрамовой территории. Здесь работала благотворительная ярмарка с фаянсовыми фигурками, красивыми пряниками, сделанными руками приходских детей, с гастрономическим конкурсом. Мастер-класс по колокольному звону, полевая кухня, где любой мог отведать настоящую уху и гречневую кашу.

В программе фестиваля участвовали 16 звонарей из Твери и Тверской области, Москвы и Московской области, Владимирской области, ансамбль «Русь» и музыкальная студия «Воскресение» воскресной летней школы храма.

Зрители услышали сольные и совместные выступления звонарей, и желающие сами попробовали звонить в колокола. Выступления звонарей и коллективов сопровождались рассказом о храме, о традиции колокольного звона на Руси. Каждый звонарь, спустившись с колокольни, рассказал о себе, своём храме и мастерстве. С праздником всех присутствовавших поздравили официальные лица: заместитель главы Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, глава администрации Вахонинского сельского поселения Ольга Селина, настоятель прихода иерей Сергий Гонцов, помощник Благочинного по образованию протоиерей Виктор Гуров.

Благочинный Пётр Дубяго рассказал о колоколах, их исторической и духовной ценности, в каких городах их отливают в наше время:

- Колокола – это душа храма, каждый из них имеет свой голос, - сказал он. - Во время праздников и бедствий всегда колокола созывали народ в храм, в наше время их звон собирает народ в церкви на богослужения. В наше время существует российская разработка - электронный звон, различные школы колокольных звонов по названию городов: ростовские, московские и т.д. Многие почувствовали на себе, какие сильные впечатления может производить колокольный церковный звон. Недаром говорится: «Если икона - это молитва в красках, храм - молитва в камне, то колокол - это молитва в звуке, икона звучащая.

Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, присутствовавшая на фестивале отметила:

- Такой фестиваль – это не только духовное событие, но и светское. Потому что это, прежде всего, очень интересное культурное событие людей редкого увлечения - исполнителей колокольного звона. Не зря говорят, что колокольный звон очищает, благотворно влияет на здоровье. Я всем желаю выйти отсюда обновлёнными, зарядившимися положительной энергией. Большое спасибо отцу Сергию, он был первым в Конаковском районе, кто начал фестиваль еще в Дмитровогорском храме. Затем протоиерей отец Виктор подхватил эту идею.

Дожди не смогли помешать проведению фестиваля. Зрители получили истинное удовольствие и духовное очищение от колокольного звона.

Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.