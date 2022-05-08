С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Верхневолжье гордится многими поколениями железнодорожников, вписавших яркие страницы в историю нашего региона и всей страны.

Мы чтим подвиг работников отрасли в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству врагу не удалось остановить работу важнейшего железнодорожного узла Бологое. Работая без сна и отдыха, под постоянными бомбежками, наши железнодорожники обеспечили бесперебойное снабжение армии. В 2021 году городу Бологое заслуженно было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Сегодня отрасль активно развивается: повышается качество обслуживания пассажиров, модернизируется подвижной состав, реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Благодарю ветеранов и работников железнодорожного транспорта за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к делу.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в важном труде на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые железнодорожники!

Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое требует большой ответственности, дисциплины и самоотдачи, за ваши самоотверженность и мастерство, энергию и энтузиазм, которые позволяют вам успешно решать стоящие перед вами задачи, обеспечивать стабильную и эффективную работу железнодорожного транспорта на благо нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и радости, а ещё дальнейших трудовых достижений, достойных условий труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах!

Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зелёный сигнал семафора светит вам на протяжении всего жизненного пути.

С праздником!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов

Конаковского района Д.Е.Щурин.

В это воскресенье, 7 августа, все работники железной дороги, вне зависимости от занимаемой должности, отметят свой профессиональный праздник. Среди них проводники, машинисты, монтажники и ремонтники, их руководство, сотрудники вокзалов и метрополитенов. Праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учебных заведений страны. В России в 2022 году День железнодорожника отметят на официальном уровне 42-й раз. Наша станция «Конаково ГРЭС» Октябрьской железной дороги конечная, отсюда уходят электрички на Москву. 1 марта 2022 года станция отметила своё 55-летие.

Уже 4,5 года начальником железнодорожных станций «Конаково-ГРЭС» и «Конаковский Мох» работает молодая женщина Екатерина Голубева. Но на железной дороге она уже 13 лет. Начинала с приёмосдатчика, техника на станции Великие Луки, дежурной по станции «Конаково ГРЭС».

Екатерина Валерьевна окончила два специализированных учебных заведения: Великолукский техникум железнодорожного транспорта и Петербургский Государственный университет путей сообщения.

С детства увлекалась живописью, теперь это её хобби. Хотела стать архитектором, но о том, что пошла работать в РЖД, не жалеет, в компании много льгот и привилегий для сотрудников и их семей.

Екатерина Валерьевна организует и контролирует работу железнодорожных станций, всех её многочисленных подразделений, чтобы они работали слаженно. Старается, чтобы её работникам и пассажирам было комфортно. Награждена грамотами за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Коллектив на железнодорожной станции небольшой, девять дежурных и один приёмосдатчик. Здесь много ветеранов: дежурная по станции «Конаковский Мох» Галина Анатольевна Сайганова работает на железной дороге уже более 35 лет, ветеран труда. Рабочий стаж дежурной по станции «Конаково ГРЭС» Валентины Юрьевны Жаровой – 31 год.

Екатерина Валерьевна отвечает за обеспечение безопасности движения на станции, контролирует грузоперевозки. Пассажиров перевозят девять пар электропоездов и три пары «Ласточки».

Что касается грузоперевозок, компания сотрудничает с местными предприятиями - заводом стальных конструкций, Конаковской ГРЭС и другими. За 2021 год мы погрузили 87 вагонов, или 5064 тонны, выгрузили 659 вагонов.

Екатерина Валерьевна поздравляет с Днём железнодорожника коллег, особенно ветеранов отрасли, и желает всем крепкого здоровья, любви и понимания близких.

Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.