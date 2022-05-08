ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев пообщались со школьниками Донбасса,

отдыхающими на территории Тверской области

3 августа в технопарке «Кванториум» прошла встреча губернатора Игоря Рудени с детьми из Донецкой Народной Республики, прибывшими на отдых и оздоровление в Тверскую область. В разговоре принял участие депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев.

«Рады видеть вас на нашей древней тверской земле, – обратился к ребятам Игорь Руденя. – В одной известной сказке была такая фраза: «Мы с вами одной крови». Вы, молодое поколение Донбасса, и мы, поколение Центральной России – все одной крови. У нас одна история, одна вера, единая система ценностей. Одним из героев для нас был шахтер Алексей Стаханов, уроженец Донбасса. Здорово, что сегодня у вас есть возможность пообщаться, побыть вместе с нашими ребятами».

«1 июня, в День защиты детей, наш Президент Владимир Путин подчеркнул – Россия сделает все для детей Донбасса. Чтоб вы получили все необходимое – от здравоохранения до образования, которое определяет будущее человека», – сказал Владимир Васильев.

В ходе встречи ребята задали Игорю Рудене и Владимиру Васильеву вопросы. В том числе – о любимом месте в Тверской области, о качествах, необходимых руководителю области, о перспективных школьных дисциплинах, о взаимодействии между городами ДНР и Верхневолжьем.

Игорь Руденя поддержал предложение о сотрудничестве отделений Российского движения детей и молодежи, которые планируется создать в регионе, и ДНР. А также – организовать товарищеский футбольный матч между ребятами из Донбасса и Тверской области и пригласить школьников Донбасса к участию в региональных мероприятиях. Одним из таких событий станет фестиваль детского кино осенью 2022 года.

Отвечая на вопрос о востребованных в регионе профессиях, губернатор назвал перспективными сферу IT, строительную и машиностроительную отрасли, здравоохранение, военное дело. Глава региона пригласил ребят участвовать в развитии Тверской области, учиться здесь, жить и работать.

Были заданы личные вопросы: об увлечениях вне рабочего времени, об отношении к шахматам, о любимых книгах, о дружбе и другие. На вопрос о главном человеческом качестве Игорь Руденя ответил – честность.

Всего регион принял 65 ребят из Донецка и Макеевки в возрасте от 12 лет. Из них семеро детей из многодетных семей, восемь – из семей военно- служащих. Школьники являются призерами и победителями соревнований по разным видам спорта, предметных и творческих конкурсов, международной олимпиады по русскому языку.

Для ребят подготовлена культурная и образовательная программы с посещением музеев Тверской области, организаций региона. К примеру, они посетили Ржевский мемориал Советскому солдату, побывали на предприятии «Мармеладная сказка», приняли участие в спортивных состязаниях в суворовском училище, мастер-классе на площадке «Кванториума».

Напомним, подобные мероприятия по поручению губернатора Игоря Рудени организованы для всех желающих жителей Донбасса, прибывших в Тверскую область – экскурсии на ЗАО «Калининское», хлебозавод «Волжский пекарь» и другие предприятия. Оказана поддержка в трудоустройстве. Организованная группа граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, прибыла в Тверскую область 30 марта 2022 г. – более 300 человек. Кроме того, жители Донбасса приехали в Верхневолжье самостоятельно и разместились у родственников. С начала учебного года дети из ДНР и ЛНР начнут посещать детские сады и школы, их обеспечат школьной формой и наборами принадлежностей для учебы.

В этом году многие из тех, кто переехал из Донбасса в Тверскую область, приняли решение получить высшее образование в вузах Верхневолжья. Уже подано 15 заявлений от абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных Республик на разные отделения и специальности Тверского государственного университета: лингвистика; математика и компьютерные науки; информатика и информационные технологии; лесное дело; экономика; государственное и муниципальное управление; педагогика и другие.

В детских садах Конаковского района установят новые детские уличные игровые комплексы

В 55 детских садах 22 муниципальных образований Верхневолжья будут установлены детские игровые комплексы. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

На территории детских садов установят уличные игровые комплексы, которые включают в себя 12 объектов – песочницу, домик-беседку, игровую панель, паровозик, гимнастический комплекс и прочие игровые элементы. Предполагается, что на новых площадках смогут заниматься более 2,7 тысячи воспитанников дошкольного образования.

Игровые площадки появятся в Андреапольском, Вышневолоцком, Зубцовском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском, Нелидовском, Осташковском, Рамешковском, Ржевском, Старицком округах, Бежецком, Бологовском, Жарковском, Калининском, Конаковском, Кувшиновском районах, а также в городах Тверь и Торжок.

Планируется, что комплексы будут установлены на территориях детских садов до 1 сентября.

Школы Конаковского района вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы

11 общеобразовательных организаций Тверской области стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы. В зданиях будут проведены работы капитального характера.

«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», – считает Игорь Руденя.

Участниками проекта стали школы города Твери, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского, Торжокского районов и Лихославльского муниципального округа.

В настоящее время работы по капитальному ремонту уже начаты в 8 образовательных организациях, в трех из них ремонт планируется завершить до конца 2022 года. Так, 1 сентября 2022 года для учеников откроют двери два здания Борковской СОШ Бежецкого района. В ноябре 2022 года работы по модернизации планируется завершить еще в двух учреждениях – в школе № 55 в г. Бологое и в Малышевской СОШ Максатихинского района.

В 2023 году планируется завершить капитальный ремонт восьми школ: № 15, 17 г. Твери, СОШ п. Радченко Конаковского района, Горютинской и Медновской школ Калининского района, школы № 2 г. Лихославля и школы-интерната № 1 г. Твери, Мошковской средней школы Торжокского района.

Важно, что на время работ образовательный процесс не прекращается, учебу детей организуют на базе других школ, логистика проработана с точки зрения максимального удобства учащихся.

По поручению губернатора работы по модернизации ведутся с учетом пожеланий школьников, их родителей и учителей. Их привлекают к обсуждению дизайнерских решений в ходе подготовки к капитальному ремонту.

В рамках проекта также ведутся работы по повышению антитеррористической защищенности учреждений, оснащение образовательных организаций обучающими материалами и обновление учебников, дополнительная профессиональная подготовка педагогов.

Конаковский район в числе лидеров Тверской области по заготовке кормов

В Тверской области наращивают объемы заготовки кормов. Этот период сельскохозяйственных работ продлится до октября текущего года. На данный момент травы скошены на площади 64,3 тыс. га – это 62 процента от запланированного объема. По сравнению с прошлой неделей показатель вырос почти на 10 процентов.

По актуальным данным, заготовлено 107,6 тыс. тонн сена – это на 20,2 тыс. тонн больше объемов прошлой недели. Также убрано 89,9 тыс. тонн сенажа – почти на 20 тыс. тонн больше, чем неделю назад. Увеличиваются показатели и по другим направлениям. Собрано 68,9 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных кормов – 12,2 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Всего в 2022 году предстоит провести скос трав на площади 104,2 тыс. га и заготовить на условную голову скота не менее 19,8 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.

С имеющихся в хозяйствах площадей предстоит собрать 166,6 тыс. тонн сена, 192,8 тыс. тонн сенажа, 286 тыс. тонн силосной массы. В настоящее время наиболее активно ведут заготовку кормов хозяйства Зубцовского, Бежецкого, Кашинского, Калининского, Конаковского и Сонковского районов.

Сейчас для заготовки кормов сложились благоприятные погодные условия. В хозяйствах имеется вся необходимая техника. В июле на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя поставил задачи по сезонным полевым работам и подготовке к уборочной кампании в Верхневолжье.

Глава региона отметил: Президент России Владимир Путин назвал приоритетом для агропромышленного комплекса выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания, а также сокращение зависимости отечественного АПК от импортных закупок.

Важную роль в решении этих задач играет качественное и своевременное проведение посевной и уборочной кампании, сезонных работ, а также обеспечение хозяйств семенами, удобрениями, наличие подготовленной техники.

Ежегодно в регионе оказывается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям, в том числе на проведение сезонных полевых работ. Аграрии Тверской области получают субсидии на развитие растениеводства, животноводства, поддержку различных форм хозяйствования (программы «Агростартап», «Агропрогресс», грантовая поддержка семейных ферм). Кроме того, возмещаются затраты на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Помогите остановить терроризм!

Каждый из нас помнит о страшных терактах, потрясших нашу страну. Захват террористами школы в Беслане, больницы в Буденновске, взрывы жилых домов в Москве и Буйнакске, трагедия «Норд-Оста», крушение скоростного поезда «Невский экспресс» в Тверской области…

Только в Беслане погибли 186 детей. Кладбище, где они похоронены, называют «Городом ангелов». На Дубровке погибли 134 заложника, а по некоторым данным – 174. В поезде «Невский экспресс» – 28 человек, более 130 получили ранения. Сегодня, благодаря работе спецслужб, практически полностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе.

Но борьба с терроризмом не теряет своей актуальности в России. Международные террористические организации предпринимают попытки направления боевиков из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и афгано-пакистанской зоне в Россию, а также вербовки российских граждан.

Мы понимаем, что мишенью для терактов могут стать мирные жители: наши близкие, соседи, друзья. Опыт противостояния терроризму доказывает, что искоренить его можно только общими усилиями.

Важнее всего в этой борьбе срывать планы террористов, не дать им осуществить свои преступные замыслы.

Уважаемые жители и гости Тверской области! Просим вас немедленно сообщать о подозрительных автомобилях и бесхозных предметах, вызывающих опасения, действиях и лицах по телефону доверия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области (4822) 77-74-41.

Экстремизм - наш враг. Противостоим экстремизму вместе

Сегодня в России есть политические силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в нашей стране. Они маскируются под общественные организации, партии и движения, но нередко их деятельность выходит за рамки закона, создавая угрозу национальной безопасности России.

Экстремизм бывает не только националистическим, но и политическим, религиозным. Есть сведения о выходцах из Тверской области, воюющих в рядах радикальных исламистов на территории Сирии, а до этого они были замечены в рядах незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе.

Сообщества экстремистского толка хорошо организованы, законспирированы и имеют щедрое финансирование своей деятельности, в том числе из-за рубежа. В качестве одного из тезисов экстремистской идеологии может выступать такой: для преодоления политических и экономических проблем необходимо создание «чисто национального» государства, так как это послужит гарантией от любых угроз. Сюда же примешиваются ненависть к власти, которая, якобы, попустительствует «виновникам» всех российских бед. Подобные идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель - дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.

УважаемыЕ жители Тверской области!

Вы можете помочь правоохранительным органам, стоящим на страже ваших интересов в борьбе с этим актуальным для Верхневолжья злом.

Своевременно сообщите о ставших вам известными проявлениях экстремизма по телефону доверия Управления ФСБ России по Тверской области (4822) 77-74-41.

Главное управление региональной

безопасности Тверской области.

Вместе против коррупции

Одна из самых опасных проблем современного общества – коррупция. Коррупция – это один из главных барьеров на пути развития государства и общества, она подрывает экономическое развитие государства, разрушает доверие общества к власти и способствует росту преступности.

Важнейшей задачей антикоррупционной работы органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области является снижение уровня коррупции и повышение доверия жителей Тверской области к государственной и местной власти.

Каждый из нас способен противостоять коррупционным проявлениям. Объединив усилия, мы сможем остановить коррупцию и устранить негативные последствия и причины, её порождающие.

От каждого из нас зависит успех в борьбе с коррупцией, остановим коррупцию вместе.

Борьба с коррупцией – дело и долг каждого!

О ставших вам известными коррупционных проявлениях вы можете сообщить:

Телефон доверия губернатора Тверской области (4822) 33-14-14, главное управление региональной безопасности Тверской области - 8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.