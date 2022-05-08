МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Готовность номер один

Наступил август, горячая и ответственная пора перед началом нового учебного года. Глава района Олег Лобановский держит под личным контролем ремонтные работы, которые ведутся в школах Конаковского района. В состав рабочей комиссии, которая побывала в Юрьево-Девичьевском и Первомайском сельских поселениях, вошли заместитель главы района по ЖКХ Наталья Малахова, начальник управления образования Михаил Кожехов, заведующий отделом дорожной и транспортной инфраструктуры Марина Кукина, Юрий Антонов, заведующий отделом строительства и ремонта МКУ «Организация единого заказчика», представители подрядчиков и заказчиков, главы поселений.

Трудно назвать то, на что члены комиссии не обращают внимания в ходе рабочей поездки. Ими проверяется буквально каждый метр внутренних помещений и прилегающих школьных территорий. В школе Юрьево-Девичья прошли работы по замене 42 оконных и 5 дверных блоков. Стоимость работ - порядка двух миллионов рублей, источник финансирования - бюджет Конаковского района. Подрядчик докладывает членам рабочей комиссии, что все замечания, выявленные в ходе предыдущих поездок, устранены. Глава отметил, что во время приемки специалисты досконально проверят исполнение всех условий договора.

Сверкающие чистотой, белые, красивые, а главное, сохраняющие тепло стеклопакеты заменили старые. По словам директора школы Ирины Клиновой, это было острой необходимостью, так как окна не менялись с 1989 года. Стеклопакеты соответствуют всем необходимым требованиям и стандартам. Оснащены системой микропроветривания, гребенками, замками безопасности. Появились широкие и удобные подоконники. Современные окна сразу придали эстетический вид зданию школы и внутри, и снаружи.

Также в Юрьево-Девичьевской школе установлены новые дверные блоки, которые давно нуждались в замене.

- Родители, ученики, педагоги очень радуются, что школа получила вторую жизнь благодаря поддержке района, - говорит Ирина Анатольевна. - Я благодарю за помощь и экспертно-консультационные советы специалистов МКУ ОЭЗ, управление образования и, конечно, руководство района и поселения. Спасибо подрядчику за работу. Теперь у нас в школе будет светло, уютно и, главное, тепло.

В этом году школа поселка Первое мая за короткий период летних каникул серьезно преобразилась – здесь заканчивается капитальный ремонт (утепление) кровли, капитальный ремонт (утепление) фасада, подрядчики практически завершили установку 83 пластиковых оконных блоков. Стоимость работ - более 15 миллионов рублей, источник финансирования - бюджет Конаковского района. В школе работают две подрядные организации. Одни утепляют фасад и кровлю, другие меняют окна. От качества работ каждого подрядчика зависят комфорт и безопасность учеников, поэтому работу строителей проверяют тщательно. Во время ремонта появились дополнительные виды работ, не предусмотренные контрактом, поэтому некоторое время подрядчики отставали от графика, но заверяют, что успеют все работы выполнить в срок. В ходе прошлой поездки глава района предложил сделать ремонт входной группы главного входа образовательного учреждения, на эти цели выделены дополнительные средства, задача подрядчика - успеть все сделать качественно. Каждый объект будет принимать специальная комиссия.

Директор школы Надежда Вьюнова очень рада переменам в школе:

- Первомайская школа построена в 1976 году, с тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Конечно, мы старались поддерживать ее в надлежащем состоянии. Но с каждым годом это становилось все труднее. Кирпичная кладка разваливалась от времени, в классах было холодно, - говорит Надежда Владимировна. - Благодаря капитальному ремонту в школе будет тепло и уютно. Огромная благодарность всем, кто приложил немалые усилия, чтобы наши дети, педагоги и работники учились и работали в комфортных условиях. Установка фасада практически закончена, теперь здание школы станет настоящим украшением поселка. Подводя итоги осмотра образовательных учреждений, Олег Лобановский рекомендовал ответственным лицам продолжать вести усиленный контроль за качеством и сроками исполнения работ. Подрядчикам даны рекомендации уложиться в установленные договорами сроки, все работы провести качественно в соответствии с техническими требованиями.

Также Олег Лобановский проверил ход ремонта дорог и дворовых территорий в поселке Первое мая. В текущем году в поселении ведется ремонт дворовой территории улицы Новая, ремонт автомобильных дорог по улицам Солнечная и Комарова.

Представители подрядных организаций заверили главу района, что все работы будут завершены в срок. Олег Владимирович отметил, что в нынешнем году темпы дорожных работ в районе хорошие. Качество тоже неплохое. Если есть какие-то недостатки, то они устраняются.

Газ становится ближе

Продолжаются работы по газификации поселений Конаковского района. На прошлой неделе специалисты ОАО «Тверьгазстрой» на ответственном участке в деревне Марьино методом прокола проложили газовые трубы под дорогой. По словам оператора ГНБ Игоря Крылова, данный метод позволит сохранить целостность асфальтового покрытия. В сравнении с канавной и воздушной методикой бестраншейный способ считается наиболее оптимальным.

Начальник Конаковского участка ОАО «Тверьгазстрой» Альберт Макаров и прораб Олег Задорожный отметили, что все работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом требований Ростехнадзора.

Напомним, в 2022 году в Конаковском районе будут газифицированы три деревни в Селиховском сельском поселении неподалеку от районного центра – Филимоново, Чублово и Марьино.

Газификация сельских поселений Первомайское и Юрьево-Девичьевское, расположенных на левом берегу Волги, планируется после строительства ГРС.

Газификации ожидают шесть деревень Городенского поселения: Межево, Сентюрино, Меженино, Кошелево, Новенькая, Лукино.

Сегодня Конаковский район является одним из лидеров среди муниципалитетов по уровню газификации – доля газифицированных домохозяйств в муниципалитете составляла 76,2 процента. Это более чем на 10 процентов выше уровня газификации других муниципалитетов Тверской области.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района