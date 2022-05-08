Последние «живые» воспоминания о Корчеве



Недавно в редакцию газеты поступило письмо от Валентины Алексеевны Житниковой, ветерана Великой Отечественной войны. Валентина Алексеевна предоставила интересные исторические материалы – воспоминания старшей сестры Нины Алексеевны о довоенном периоде жизни городов Корчева и Конаково. Предлагаем и вам, наши читатели, прикоснуться к истории нашей родной земли.

Как вы знаете, Корчева была расселена и затоплена во время строительства канала им. Москвы. Семья Валентины Алексеевны – из тех самых, корчевских, переселенцев. Очень удачно, что сейчас семья ветерана приехала в Конаково, в тот самый дом, в который, будучи маленькой, Валентина Алексеевна переехала с сестрой и родителями в 1936 году из Корчевы. С большим удовольствием мы побывали в гостях у семьи. Валентина Алексеевна испекла пирог к нашей встрече и за чашкой горячего чая начала рассказ. С каждым новым словом исторические события буквально оживали.

- Я родилась в Корчеве. С 1936 г. наша семья в связи с переселением корчевских жителей проживала в Конакове. Здесь я и моя сестра окончили школу, в этом городе работали наши родители – учителя по профессии. Мама, Клавдия Семеновна, уроженка Петербурга, имела дворянские корни. После революции она переехала в Корчеву, к моей прабабушке. Отец, Алексей Павлович Житников, родился в семье священника – дьякона и учителя церковно-приходской школы в селе Понизовка Кимрского района, неподалеку от владений семьи авиаконструктора Туполева. Детей было много, а семья небогатая. Тем не менее, дедушка всем дал высшее образование. Один из папиных братьев, учитель русского языка и литературы, даже был инспектором народных училищ в Сибири. А папа был учителем истории, заведующим учебной частью педагогического техникума им. Калинина в Корчеве. Впоследствии учебное заведение было перенесено в Кимры. Это тоже интересная история. Чтобы сохранить техникум, ведь Корчеву собирались затапливать, педагогический коллектив ездил в Москву к самому Михаилу Ивановичу Калинину, который и сам раньше жил в Корчевском уезде.

С 1941 по 1944 год отец являлся ответственным редактором газеты «Конаковский ударник», заведующим учебной частью в заводской школе. Это была семилетка. Там он работал довольно долго. Биографические материалы о папе я передала в школу №2, в местный школьный музей. Дело в том, что отец строил эту школу, затем стал первым ее директором.

В начале 50-х переехал в Великие Луки. Тогда город как раз отделился от Калининской области, сформировав отдельную – Великолукскую. Как раз в то время папу направили туда работать заместителем заведующего областным отделом народного образования Великолукской области.

После окончания института я работала в Петербурге в библиотеке Академии наук заведующей отделом библиотеки при Институте лингвистических исследований. У нас с сестрой у обеих большой стаж работы – 52 года. Моя сестра, Нина Алексеевна, после окончания Ленинградского Государственного педагогического института им. А.И.Герцена (факультет литературы, русского языка, логики и психологии) в 1952 году работала учительницей и завучем в базовой школе педагогического института в г. Великие Луки. С 1963 по 1970 год работала завучем Софринской средней школы Пушкинского района Московской области. С 1970 по 2006 год – учительницей русского языка и литературы в этой же школе.

Ее воспоминания, которые мы хотим опубликовать, посвящены последним годам жизни города Корчева, затопленного в связи со строительством канала им. Москвы, и устройству корчевских жителей–переселенцев на новом месте, в городе Конаково.

Из воспоминаний Н.А.Житниковой:

«С 1936 года население Корчевы пребывало в большой тревоге: стало известно, что в связи со строительством канала Москва – Волга город будет затоплен, а жители будут переселены в рабочий поселок Кузнецово в двенадцати километрах от Корчевы вверх по Волге.

Жители восприняли эту весть как огромное несчастье. Невозможно было свыкнуться с мыслью, что красивый и уютный городок с собором, бульваром на берегу Волги, городской площадью с торговыми рядами будет уничтожен.

Кроме того, люди были обеспокоены собственной судьбой – когда будут сносить дом, куда деть имущество, где жить самим, где разместить скотину, когда в Корчеве снесут дом, когда построят на новом месте?».

Беседовала

Татьяна Крыльцова.

(Продолжение следует).