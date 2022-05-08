НОВОСТИ РАЙОНА

Люди, скорые на помощь

В любое время года и днем, и ночью наши скорые спешат на помощь людям, именно их работники зачастую первыми вступают в борьбу за здоровье пациента, от их действий в итоге зависит и его жизнь. Труд медиков скорой медицинской помощи – всегда колоссальная ответственность и вместе с тем самоотверженность, выдержка и мужество.

16 июля в 9.38 в отделение скорой медицинской помощи ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России поступил вызов из Единой диспетчерской службы о том, что на карьерах в лесополосе, в сторону трассы М-11, женщина получила травму ноги в результате падения и нуждается в помощи, так как самостоятельно передвигаться не может. Бригада скорой медицинской помощи МСЧ № 57 в составе фельдшера А.А.Матвиевского, фельдшера С.А.Тумасьевой и санитара-водителя А.А.Белянкина незамедлительно выехала на место вызова.

До пациентки необходимо было передвигаться по болотистой местности пешком, с носилками и медицинской укладкой на протяжении одного часа. Когда медики добрались до пострадавшей, оказали необходимую помощь женщине: провели обезболивание, наложили транспортную шину и на носилках по лесу доставили ее к санитарной машине, а затем госпитализировали в хирургическое отделение МСЧ №57. Врач-травматолог П.В.Константинов провел сложную операцию по восстановлению целостности костей. Недавно пациентка благополучно выписана из стационара и прислала письмо с благодарностью фельдшерам отделения скорой медицинской помощи А.А.Матвиевскому, С.А.Тумасьевой, санитару-водителю А.А.Белянкину и врачу-травматологу-ортопеду П.В.Константинову, всем, кто помог ей в трудный час и оказал необходимую медицинскую помощь.

Если найдется в нашей стране взрослый человек, которому ни разу не приходилось вызывать карету скорой помощи, – это настоящий счастливчик.

Кто-то может ругать «экстренных» медиков за цинизм или не надетые при входе в квартиры бахилы, кто-то считает их почти святыми. Как бы то ни было, когда становится действительно невмоготу, все мы набираем 03.

Пусть ненадолго и далеко не в полной мере мне удалось увидеть работу бригады «скорой помощи» изнутри, но теперь я точно знаю, что в этой сфере трудятся настоящие фанаты своего дела — люди, которые, кроме профессионализма, обладают железными нервами, терпением, добрым сердцем, способным разделить чужую боль и с самым маленьким, и с самым возрастным пациентом.

Валерия Спиридонова. ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России.

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Новый асфальт у детских садов

В пгт. Новозавидовский у двух детских садов поселения появился новый асфальт.

Подъезд к детскому саду № 2 капитально отремонтирован в рамках ремонта улицы Фабричной. Теперь прилегающая к учреждению территория благоустроена: новая придомовая территория соседнего дома, подъезд к спортивной площадке. Новая дорога появилась и у первого детского сада на Советской улице.

Окончательно работы по ремонту улиц еще не завершены. На Фабричной требуется укрепить обочины, убрать мусор. На Советской предстоит убрать поросль у забора, спланировать территорию.

«Еще один важный шаг в благоустройстве сделан. Подъезд к детским садам и школам требует особого внимания», - пояснили в администрации.