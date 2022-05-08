День Волги по-Карачаровски

31 июля в День Военно-Морского флота на карачаровском пляже состоялся праздник Волги «Река пяти морей». Самая длинная река Европы и одна из самых известных рек Волга протекает в европейской части России.

Обычно в конце июля отмечают День Нептуна, зачастую он совпадает с Днем Военно-Морского флота РФ, но этот праздник имеет отдельную историю.

Но так как у нас не море, а река, то праздник проводился в честь реки Волги, но с почти настоящим Нептуном, эффектно прибывшим в самый разгар веселья по реке на лодке.

Творческие работники клуба при санатории «Карачарово» приготовили для отдыхающих весёлую шоу-программу с песнями, танцами, подвижными конкурсами и подарками.

Гостям на празднике понравилось всё - от оборудованного пляжа с красивым берегом до квалифицированного ведения программы, в которой сочетались номера с песнями и танцами, с шуточными конкурсами и играми. Все отдыхающие были вовлечены, даже те, которые пришли просто посмотреть на праздник и позагорать. Все вопросы в конкурсах на смекалку были посвящены Волге.

Когда показалась лодка с царём рек и морей, все – от детей до взрослых побежали его встречать и фотографировать на телефоны. А Нептун гордо стоял на лодке в короне, блестевшей на солнце, закутанный в синюю мантию. Русалок он с собой почему-то не привёз, но его окружили «морячки» в тельняшках. Царь морей набрал себе команду с помощью конкурсов, где он отобрал самых смелых, смекалистых и ловких.

Очень понравились всем песни в исполнении солистов ДК «Карачарово» Виктора Воробьёва и Веры Дорошко.

И взрослые, и дети танцевали под них и веселились от души.

Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.