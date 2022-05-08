ТРИ ДНЯ ЖИВОЙ МУЗЫКИ



29 - 31 июля на территории парк-отеля «Долина ИВолга» (бывшая б/о «Луч») состоялось одно из самых ярких событий этого лета – рок-фестиваль отечественной музыки «НашРокФест». Три дня с двух сцен фестиваля звучали настоящий «живой» вокал и тяжелые гитарные рифы около 60 известных и начинающих музыкальных коллективов разнообразных рок-направлений.

Десятки человек из самых разных регионов России собрались под эгидой фестиваля, чтобы снова послушать любимых исполнителей: «СЛОТ», «План Ломоносова», «Гудтаймс», «Анимация», «НАГАРТ» и других.

«Это уникальная атмосфера, присущая только рок-фестивалям, – поделилась впечатлениями Надежда, гостья. – Когда ты чувствуешь настоящее единение с каждым находящимся рядом, сопричастность грандиозному событию. Когда любимая музыка объединяет одними эмоциями людей самых разных возрастов и профессий. Потрясающе!».

И это действительно так. Как передать словами восторг, когда толпа зрителей двигается в едином порыве под зажигательные композиции группы «Гудтаймс», скандирует отражающие неприкрытую реальность песни «Анимации»? Замечательно было услышать удивительный глубокий голос Дарии «Нуки» Ставрович, солистки группы «СЛОТ», участницы вокального шоу «Голос». Александр Ильин, актер, лидер панк-группы «План Ломоносова», порадовал фанатов исполнением знаменитой песни «Резкая как нате!» на стихи Владимира Маяковского. А песни группы «НАГАРТ» позволили зрителям, истосковавшимся по творчеству «Короля и Шута», снова погрузиться в волшебный мир страшных сказок.

Помимо обширной музыкальной программы, для гостей фестиваля были организованы зоны фуд-корта с самой разнообразной кухней, торговых рядов с уникальными сувенирами, павильонов с крафтовыми напитками.

Хотелось бы отдельно отметить высокий уровень работы организаторов мероприятия. На территории постоянно дежурил экипаж медицинской бригады, за соблюдением правопорядка следила служба охраны парк-отеля, а ведущие щедро делились со зрителями зарядом энергии и зажигательного настроения.

«НашРокФест» стал настоящим символом конаковского лета! Живая музыка под открытым небом – это средоточие ярких впечатлений, незабываемых эмоций и потрясающая возможность посетить настоящий рок-фестиваль в родном районе. С нетерпением будем ждать продолжения фестиваля в следующем году! И огромная благодарность организаторам за три замечательных дня настоящего рока, что живет и бьется в наших сердцах!

Татьяна Крыльцова.

Фото Екатерины

Гумненко.