Встреча Юлии Сарановой с конаковской молодежью

posted by admin on пт, 07/29/2022 - 09:31

 

22 июля в Конаковском районе побывала Юлия Саранова, депутат Государственной думы, руководитель Тверского добровольческого центра помощи «МыВместе». Юлия Владимировна на протяжении многих лет занимается общественной, благотворительной и волонтерской деятельностью. Под ее руководством на территории Тверской области реализуется множество проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем региона.
 Во встрече с юнармейцами и волонтёрами ЦМП «Иволга» и Конаковского колледжа в гостиной ДК «Современник» приняли участие депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, и.о. заведующего отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина, врио главы города Конаково Дмитрий Колупанский, директор центра молодёжной политики «Иволга» Инна Сотская,  куратор проекта  «МыВместе» в Конаковском районе  Ирина Карпова,  директор ДК «Современник» Наталья Сергеева.

 

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