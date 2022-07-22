Встреча Юлии Сарановой с конаковской молодежью

22 июля в Конаковском районе побывала Юлия Саранова, депутат Государственной думы, руководитель Тверского добровольческого центра помощи «МыВместе». Юлия Владимировна на протяжении многих лет занимается общественной, благотворительной и волонтерской деятельностью. Под ее руководством на территории Тверской области реализуется множество проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем региона.

Во встрече с юнармейцами и волонтёрами ЦМП «Иволга» и Конаковского колледжа в гостиной ДК «Современник» приняли участие депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, и.о. заведующего отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина, врио главы города Конаково Дмитрий Колупанский, директор центра молодёжной политики «Иволга» Инна Сотская, куратор проекта «МыВместе» в Конаковском районе Ирина Карпова, директор ДК «Современник» Наталья Сергеева.