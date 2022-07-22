МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

С днем рождения, «Иволга»!

Центр молодежной политики «Иволга» – организация, знакомая практически всем жителям Конаковского района: объединяющая поколения площадка ведет активную деятельность во многих сферах жизни нашего района. Сегодня молодежному центру исполняется 21 год! Учредителем ЦМП «Иволга» является администрация Конаковского района. Центр работает по муниципальной программе «Молодежь Конаковского района на 2021-2025 годы». Финансирование работы «Иволги» осуществляется из средств бюджета Конаковского района.

В Конаковском районе всегда большое внимание уделяется привлечению активной молодежи к участию в жизни муниципалитета. Для реализации проектов по военно-патриотическому воспитанию, добровольчеству и волонтерству, творческой и предпринимательской деятельности, профориентации в 2001 году и был создан молодежный центр «Иволга».

За 21 год было немало ярких событий и праздников, творческих встреч, соревнований, конкурсов, фестивалей, акций. В 2018-м появилось движение всероссийского уровня «Волонтёры Победы». В 2019-м центр стал районным штабом Всероссийского движения «Юнармии». А в 2021 г. в «Иволге» появился отряд «Стребин», в 2022 году в свои ряды юнармии центр принял отряд «Иволга» и пилотный малышковый отряд «Иволгуши». С 2021 года центр молодёжной политики стал работать и по выходным. Каждую субботу с ребятами проводятся уроки мужества, строевой подготовки, викторины и многое другое. Проектов у «Иволги» немало и сегодня. В основном они направлены на развитие активной жизненной позиции молодежи, гражданское и патриотическое воспитание, поддержку молодой семьи. Также специалисты центра помогают школьникам определиться с будущей профессией, пропагандируют здоровый образ жизни.

За 21 год в «Иволге» было много наград и побед, как самих ребят, так и команды центра.

Об этой команде - особые слова. С самого открытия на работу в «Иволгу» приходили творческие, жизнерадостные, профессиональные специалисты. В 2021 году центр возглавила Инна Сотская. Её заместителем стала Елена Петрова. Ирина Карпова - специалист по работе с молодёжью и работой со СМИ, является также председателем местного штаба ВОД «Волонтёры Победы». Наталья Галкина - специалист по работе с молодежью и главный специалист по гуманитарной помощи прибывшим из ДНР и ЛНР. Елена Оганесян - специалист по работе с молодёжью, помощник и куратор начальника местного штаба ВВПОД «Юнармия». Анастасия Аристова - специалист по работе с молодёжью, руководитель исполнительного комитета местного отделения ВОД «Волонтёры Победы».

Проходят годы, меняются сотрудники, руководство, но одно остаётся неизменным - это радушно открытые двери центра молодёжной политики «Иволга», и сюда уже бывшие воспитанники ведут своих детей. Это ли не показатель работы?

- Мы стараемся идти в ногу со временем и удовлетворять требования современной молодежи. Нам есть к чему стремиться и совершенствоваться, - говорят специалисты молодежной сферы района.

Поздравляем всех сотрудников центра, их добровольных помощников с праздником. Желаем новых творческих свершений, побед и успехов. Пусть в вашей команде царит дух созидания, стремление покорять новые вершины и реализовать самые дерзкие замыслы.

Вот такое кино

В сети интернет в последнее время обсуждается тема закрытия кинотеатра «Глобал Синема Конаково», расположенного во Дворце культуры «Современник».

За комментариями мы обратились к директору ДК «Современник» Наталье Анатольевне Сергеевой.

- Наталья Анатольевна, что происходит с кинотеатром?

- Тему подняла управляющая кинотеатром «Глобал Синема Конаково» Юлия Приходько. На мой взгляд, она некорректно расставила акценты в своем обращении. Кинотеатр не закрывается. Заканчивается договор аренды, заключенный летом 2017 года. За весь срок действия договора кинотеатр не платил за пользование муниципальным имуществом. Сумма неуплаты составляет порядка двух миллионов рублей. В силу действующего законодательства из-за такого долга мы не можем пролонгировать договор с «Глобал Синема Конаково». В настоящее время в производстве Арбитражного суда города Москвы находится гражданское дело по иску МБУ РМЦ ДК «Современник» о взыскании с ООО «Глобал Синема» задолженности по договору аренды.

Исковое заявление ответчику направлялось в январе 2022 года, после чего была проведена встреча всех заинтересованных сторон, в результате которой достигнута договоренность о погашении задолженности в срок до 15 мая 2022 года. Задолженность погашена не была, в связи с чем третьего июня 2022 года МБУ РМЦ ДК «Современник» подал исковое заявление в суд.

Срок действия договора аренды заканчивается восемнадцатого августа 2022 года. Арендатор оказался недобросовестным плательщиком, и по сути получается, что коммерческую структуру содержит бюджет Конаковского района, хотя мы всегда шли навстречу, на период пандемии было подписано допсоглашение о рассрочке и отсрочке платежей по договору аренды, однако и это соглашение не выполняется. То есть, получается, «Глобал Синема Конаково», осуществляя коммерческую деятельность, ни копейки не заплатил ни за свет, ни за отопление, ни за аренду.

В ходе проведения анализа из открытых источников известно о наличии более 17 дел о взыскании с «Глобал Синема» денежных средств на общую сумму более 20 миллионов, а также факт наличия налоговой задолженности.

- Есть ли будущее у этого проекта?

- Я первая, кто стоял за то, чтобы кинотеатр появился в Конакове, администрация района меня во всем поддерживала, и сделано было все возможное, чтобы кино в городе было. Однако «Глобал Синема Конаково» не сделал ничего для того, чтобы решить проблему неплатежей еще в январе 2022 года. Как будет развиваться ситуация с «Глобал Синема Конаково» дальше, решит суд. А мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы кино в городе было, но обязательства должны исполняться с двух сторон, наши подрядчики должны быть честными и добросовестными. Этого требует закон.

НКО Верхневолжья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Долголетие для всех»

Неккомерческие организации, общественные объединения Тверской области, а также центры «серебряного» волонтёрства приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших практик по работе со старшим поколением «Долголетие для всех».

Конкурс проводится в целях развития региональной инфраструктуры для досуга граждан старшего поколения и привлечения внимания в целом к вопросу работы с людьми «серебряного» возраста.

Заявки принимаются до 12 августа 2022 года. Победители будут определены путём открытого электронного голосования и получат гранты на реализацию представленных проектов по работе со старшим поколением.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://dolgoletie.er.ru.

Жителей Конаковского района приглашают к участию в конкурсе

«Лучший дом. Лучший двор»

Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», цель которого – выявить интересные практики управления многоквартирными домами, содержания дворов и подъездов. Заявки принимаются на сайте https://moydom.er.ru/ до 15 августа.

Победителей определят в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Итоги конкурса будут подведены до 5 сентября. Количество победителей в каждой номинации определят представители организационного комитета.

Организаторы конкурса – Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» при поддержке Министерства строительства РФ и Фонда развития территорий.

Впервые в Тверской области пройдут всероссийские

соревнования по авиамодельному спорту

В соответствии с единым календарным планом спортивных мероприятий Минспорта России, 6 - 7 августа в городе Конаково состоятся всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей «Воздушный бой» F-2D. Участники будут бороться за рейтинговые очки, которые позволят им принять участие в чемпионате России и финале Кубка России.

Соревнования в этом классе моделей впервые проводятся на территории Тверской области, на «Аэродроме Конаково». Из всех спортивных дисциплин авиамодельного спорта «Воздушный бой» считается наиболее зрелищным и азартным.



Во время проведения церемонии открытия соревнований пройдут показательные выступления ведущих спортсменов России с радиоуправляемыми пилотажными моделями.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 40 экипажей спортсменов как минимум из 10 регионов России (Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приморского края, Самарской, Пензенской, Смоленской, Саратовской, Оренбургской, Белгородской областей и т.д.).

Соревнования будут проходить по следующей программе:

- 6 августа, 11.00 - торжественное открытие, первый день соревнований (1, 2 туры);

- 7 августа, 9.00 - продолжение соревнований, финал, награждение, закрытие соревнований.

Вход для зрителей свободный.

Приглашаются все желающие посмотреть красивое зрелище в прекрасной обстановке!

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района