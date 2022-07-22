Предложения наших читателей

Корреспондент в небольшом городе всегда на виду, часто нас останавливают на улице и просят поднять на страницах газеты какие-то темы. Мы всегда рады обратной связи с читателем, это значит, что нас читают, хотя Интернет-сообщества давно обогнали нас по популярности, там не всегда печатают правду, зато можно поучаствовать в обсуждении, высказать своё экспертное мнение или даже «выпустить пар».

Мы провели опрос среди жителей города, какие темы и статьи они хотят читать на страницах современных газет и в частности в газете «Заря». Наши корреспонденты прислушиваются к мнению своих читателей и хотят идти в ногу со временем, сделать газету востребованной и интересной.

Вот что нам отвечали:

Валерия:



- Мне нравятся темы о косметике, поэтому я читаю современные молодёжные журналы, чтобы узнать о новинках.

Анна:



- Я люблю читать разные истории из реальной жизни, также меня интересует история нашего края, что сейчас происходит в нашем городе. И темы моды и косметики меня тоже интересуют.

Анастасия:



- Меня интересуют местные темы, куда можно сходить, что посмотреть, что происходит в городе.

Елена:



- Я люблю фантастику. С удовольствием бы читала фантастические рассказы.

Григорий:



- Не так давно читал на страницах «Зари», что у нас прибавление в рядах юнармии. Интересная общественная организация на фоне того, что в этом году отмечается поднятие патриотического духа. Хотелось бы, конечно, видеть на страницах газеты статьи и о других политических партиях. Также хочется видеть освещение актуальных событий, областных новостей. Успеха вам и развития!

Николай Александрович:



- Хотелось бы побольше материалов о людях «серебряного возраста», людях с ограниченными возможностями. О правительственной поддержке и различных льготах для них.

Мы уважаем мнение наших читателей, всегда открыты к диалогу и ждем ваших предложений.

Опрашивал Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.