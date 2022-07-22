Предложения наших читателей

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Корреспондент в небольшом городе всегда на виду, часто нас останавливают на улице и просят поднять на страницах газеты какие-то темы. Мы всегда рады обратной связи с читателем, это значит, что нас читают, хотя Интернет-сообщества давно обогнали нас по популярности, там не всегда печатают правду, зато можно поучаствовать в обсуждении, высказать своё экспертное мнение или даже «выпустить пар».
Мы провели опрос среди жителей города, какие темы и статьи они хотят читать на страницах современных газет и в частности в газете «Заря». Наши корреспонденты прислушиваются к мнению своих читателей и хотят идти в ногу со временем, сделать газету востребованной и интересной.
Вот что нам отвечали:
Валерия:
- Мне нравятся темы о косметике, поэтому я читаю современные молодёжные журналы, чтобы узнать о новинках.
Анна:
- Я люблю читать разные истории из реальной жизни, также меня интересует история нашего края, что сейчас происходит в нашем городе. И темы моды и косметики меня тоже интересуют.
Анастасия:
- Меня интересуют местные темы, куда можно сходить, что посмотреть, что происходит в городе.
Елена:
- Я люблю фантастику. С удовольствием бы читала фантастические рассказы.
Григорий:
- Не так давно читал на страницах «Зари», что у нас прибавление в рядах юнармии. Интересная общественная организация на фоне того, что в этом году отмечается поднятие патриотического духа. Хотелось бы, конечно, видеть на страницах газеты статьи и о других политических партиях. Также хочется видеть освещение актуальных событий, областных новостей. Успеха вам и развития!
Николай Александрович:
- Хотелось бы побольше материалов о людях «серебряного возраста», людях с ограниченными возможностями. О правительственной поддержке и различных льготах для них.
Мы уважаем мнение наших читателей, всегда открыты к диалогу и ждем ваших предложений.
Опрашивал Л. Кикало.
Фото Д. Насонова.