Задай вопрос главе

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.
В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы опубликуем в этой рубрике.
Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru. Спасибо за обратную связь!