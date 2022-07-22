Задай вопрос главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы опубликуем в этой рубрике.

Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря». Элект­ронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru. Спасибо за обратную связь!