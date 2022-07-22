11 сентября 2022 года единый день голосования

730 кандидатов на 265 депутатских

мандатов: на выборах в Тверской

области завершился этап выдвижения

Этап выдвижения кандидатов на выборах, проводимых 11 сентября 2022 года на территории Тверской области, завершен 25 июля 2022 г.

По состоянию на 26 июля 2022 г., на замещаемые в ходе 21 избирательной кампании 265 депутатских мандатов претендуют 730 выдвинутых кандидатов: 146 – в порядке самовыдвижения, 584 выдвинуты 8 политическими партиями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР, «НОВЫЕ ЛЮДИ», «РОДИНА», «Российская партия пенсионеров – за социальную справедливость», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

110 кандидатов уже зарегистрированы, 2 утратили статус.

Больше всего кандидатов выдвинуто для участия в выборах депутатов Тверской городской думы. Здесь на замещение 25 вакантных мандатов претендуют 184 кандидата: 6 самовыдвиженцев и 178 – выдвинутых 8 политическими партиями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (25 кандидатов), «НОВЫЕ ЛЮДИ» (25), КПРФ (25), ЛДПР (24), КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (25), «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» (25), «Российская партия пенсионеров – за социальную справедливость» (25), «РОДИНА» (4).

До 29 июля 2022 г. выдвинутые кандидаты должны представить в организующие выборы комиссии документы на регистрацию.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области, 35-39-21.