Модернизация поликлиники

Новая неделя началась в Конаковском районе с радостной новости - после частичного капитального ремонта открылась обновлённая поликлиника Конаковской центральной районной больницы.

Средства на ремонт здания выделены по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области».



«Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал», – считает Игорь Руденя.

Наши корреспонденты утром вместе с первыми пациентами посетили взрослую поликлинику и своими глазами увидели все новинки.



В поликлинике обновлены входная группа, холл первого этажа, фасад и кровля, заменены все окна, двери первого этажа, лифт. На первом этаже сделаны новые напольное и потолочное покрытия, проведен капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба, картотеки, установлена мебель. Также смонтирована система теплого пола, заменены системы водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных граждан. Регистратура организована по типу МФЦ, пациенты теперь не стоят в очереди, а сидят на стульях перед окошками. Четыре окошка и четыре компьютера - значит, в регистратуре могут работать одновременно до четырёх человек. Есть электронная очередь, такая же, как во многих современных учреждениях. Лифт сияет металлическим блеском и движется бесшумно. Вспоминать старый даже не хочется. Полы, стены, потолок на первом этаже девственно чистые, на полу объёмная разметка для незрячих.

Появилась яркая мягкая мебель. На улице есть пандус и кнопка для маломобильных граждан.

И хотя обычно после выходных в поликлинике очереди, в этот день обошлось без них. Были представители СМИ, которые снимали всё на фотоаппараты и камеры, брали интервью у персонала и главного врача Конаковской ЦРБ Дмитрия Орлова.

Мы поговорили с пациентами, все они отметили, что стало очень удобно посещать поликлинику, и высказали надежду на скорый ремонт других этажей.

В период проведения работ прием пациентов не прекращался и был организован в помещениях поликлиники, не задействованных в ремонте.

Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.