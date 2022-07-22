поселок новозавидовский

Ремонт контейнерных площадок

Две контейнерные площадки будут отремонтированы в рамках капитального ремонта улично-дорожной сети в п. Новозавидовский. Одна площадка на пересечении улиц Фабричной и Юбилейной, вторая - у дома 28-а улицы Фабричной.

Помимо основной дороги, будут заасфальтированы съезды к домам, детской школе искусств, площадка у обелиска фетровой фабрики. Новая водопропускная труба смонтирована на прошлой неделе на пересечении с Лесной улицей.

Также на Фабричной появится новое светодиодное освещение.

«Комплексный подход к благоустройству позволит сделать территорию действительно комфортной для жителей», - сказал глава поселения Дмитрий Синягин.



Контракт с подрядчиком по сносу аварийных

деревьев будет расторгнут

В начале июня между и администрацией и организацией, которая обязалась выполнить работы по сносу сухостойных деревьев, заключен муниципальный контракт.

Согласно условиям контракта, срок выполнения работ с даты заключения контракта - в течение 30 дней. Подрядная организация к выполнению обязательств так и не приступила, работы по сносу сухостойных деревьев не начались. Администрацией принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в связи с чем направлено уведомление в адрес несостоявшегося исполнителя.

«Организация попадёт в список недобросовестных, а исполнением контракта займётся другая компания. К работам приступим после определения нового подрядчика», - сказал глава поселения Дмитрий Синягин.