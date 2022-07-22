Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы: что меняется в установлении инвалидности

С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать, как проходить МСЭ - очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги.

«Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ - теперь сразу ясно, какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов на дообследования», - отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Как будет проходить медико-социальная экспертиза.

1. Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в поликлинику (государственную либо частную) для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на МСЭ. В случае отказа медицинской организации в направлении на МСЭ выдается заключение врачебной комиссии. Решение можно обжаловать в региональном или федеральном Минздраве, либо в Росздравнадзоре.

2. В поликлинике гражданин определяет: форму проведения медико-социальной экспертизы и способ получения информации об этапах процедуры и результатов экспертизы.

3. Поликлиника самостоятельно передает направление на медико-социальную экспертизу в учреждение МСЭ и уведомляет об этом гражданина.

4. Учреждение МСЭ регистрирует направление, уведомляет гражданина о получении направления и начинает проведение медико-социальной экспертизы.

5. Бюро МСЭ проводит экспертизу:

- Если гражданин выбрал очный формат - пройти экспертизу можно лично в бюро, либо по месту нахождения (если он не может явиться в бюро по состоянию здоровья, в стационарном учреждении социального обслуживания, в исправительном учреждении, в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях). Решение будет вынесено на основании медицинских документов - приносить документы не нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации. Также очный формат обязателен в исключительных случаях - например, когда нужно применять специальное диагностическое оборудование МСЭ. Во всех остальных ситуациях гражданин сможет выбрать заочный формат.

- Если гражданин выбрал заочный формат - экспертиза проводится на основании тех документов, которые медицинское учреждение передаст в бюро МСЭ. Также заочно можно пройти МСЭ в случае обжалования гражданином решения бюро, главного бюро, контроля и консультации в главном бюро, федеральном бюро.

6. По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы (сведения поступают в личный кабинет на портале Госуслуги, справка - по выбору гражданина - направляется по почте или выдается в бюро МСЭ), а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации (по выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ, почтой).

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться на телефоны «горячей линии» (4822) 49-35-27 и 58-76-58 или в Интернет-приемную специалистов на официальном сайте Главного бюро МСЭ по Тверской области: www.69.gbmse.ru

Главное бюро

медико-социальной экспертизы (МСЭ).