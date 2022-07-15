Моё село – ты песня и легенда!

В прошлую субботу наши корреспонденты побывали в Дмитровой Горе на праздновании Дня Дмитровогорского сельского поселения, которому в этом году исполнилось уже 344 года. Этот день принято отмечать накануне престольного торжества в честь прп. Сергия Радонежского. Начался он в селе с традиционного возложения цветов к памятнику погибшим воинам на братской могиле.

Настоящим творческим подарком для жителей и гостей села стал незабываемый концерт Белогородского Народного эстрадно-духового оркестра «Городок» им. А.А.Говорова под руководством Сергея Лаврикова, который оригинально расположили на балконе Дома культуры.

Танцевальные ритмы, прекрасное исполнение знакомых вокальных композиций оставили неизгладимые впечатления. Люди танцевали внизу под песни «Чёрный кот», «Моя бабушка курит трубку», «В Кейптаунском порту» и другие.

В 12 часов в Доме Культуры торжество открыл глава Дмитровогорского сельского поселения Сергей Константинович Жуков, он рассказал обо всех достижениях в поселении за прошедший год и о том, что предстоит еще воплотить в жизнь:

- Возраст нашего села, конечно, солидный, но оно только хорошеет с каждым годом. Потому что здесь много делается для людей: вводятся новые социальные объекты, детские площадки. В прошлом году наше поселение вошло в федеральную программу комплексного развития сельских территорий, благодаря которой уже готова площадка под 123 жилых дома. Проведён водопровод, газопровод, канализация, поставлена насосная станция. В этом году уже в стадии завершения находится контракт по подводящему газопроводу и буквально две недели назад заключён контракт на 137 млн. рублей на строи­тельство внутрипоселковых дорог. Представляете, в Дмитровой Горе будет ещё один посёлок на 123 дома! В начале июля наше поселение единственное в области вошло в ещё одну крупную программу, и в следующем году начнётся строительство новой сов­ременной школы на 250 учеников. Кроме того будет проведена реконструкция очистных сооружений, будет построен газопровод по улице Степной, подведут интернет к физкультурно-оздоровительному комплексу. Безусловно, ничего бы этого не было, не будь на нашей территории такого крупного агрохолдинга, который возглавляет Сергей Анатольевич Новиков, такого слаженного депутатского корпуса, который возглавляет Владимир Андреевич Боргуль. Мы также очень благодарны администрации Конаковского района во главе с Олегом Владимировичем Лобановс­ким, который взял на себя груз финансовой и социальной ответственности по отоплению нашего поселения. Очень скоро благодаря этому у нас появится новая модульная котельная.

Самое большое достояние Дмитрогорского поселения – это, конечно, люди. Которые своим трудом, своими достижениями в культуре, в спорте, в работе прославляют наше село. Всем односельчанам большое спасибо! Сегодня мы постарались уделить большое внимание детям, нашему будущему.

С праздником односельчан поздравил и настоятель Храма преп. Сергия Радонежского в селе Дмитрова Гора, иерей Антоний Богдюн и почетные гости: глава Конаковского района Олег Лобановский, помощник главы Видади Тахмезов, глава Ручьевского сельского поселения Анна Земскова.



Олег Владимирович отметил:

- Поздравляем вас, дорогие сельчане, с днём рождения малой Родины. Это самое дорогое для человека – дом и село, где он родился. Отрадно, что ваше поселение активно развивается. Очень приятно, что сегодня у вас так много детей, ведь мы живём для того, чтобы передать эту землю нашему подрастающему поколению. Будьте счастливы, уважаемые жители, тепла и уюта вашим домам! Пусть в вашей жизни будет больше интересных событий, а сады и огороды обязательно порадуют щедрым урожаем. Желаем дальнейшего процветания вашему поселению!

В день рождения принято дарить подарки, и глава района вручил главе поселения Приветственный адрес со словами пожеланий развития и благополучия села и лесопожарную ранцевую установку для тушения лесных пожаров.



В поздравительном блоке Почетными грамотами, Благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены жители, заслуженно внесшие весомый вклад в развитие поселения и воспитание подрастающего поколения. Владимир Андреевич Боргуль лично поздравил каждого и вручил грамоты и подарочные сертификаты.

Еще одна добрая традиция этого села – поздравление с рождением детей. На сцену вышли счастливые родители с 15-ю малышами, которые родились в этом году. Их поздравили всем селом, а также на память преподнесли подарки, а зрители наградили аплодисментами.

В концертной программе «Моё село – ты песня и легенда!» выступили жители села, взрослые и дети, а также гости из соседних поселений. Поздравили и долгожительницу села, ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла Александру Григорьевну Кустову, ей исполнилось 12 мая этого года ровно 100 лет. Ведущие праздника пожелали 100-летней юбилярше здоровья и долгих лет жизни. Не обошли вниманием и золотых юбиляров. Золотые свадьбы отметили две супружеские пары: Валентину Михайловну и Николая Васильевича Лисичкиных, Татьяну Юльевну и Николая Ивановича Тювилевых.

В яблоневом саду до вечера работали различные детс­кие аттракционы, надув­ной батут, карусели и качели, продавали шашлыки и сладости.

Все желающие могли посетить выставки местных умельцев декоративно-прикладного творчества «Золотые ручки». Детей и молодёжь особенно порадовала пенная дискотека.

Традиционно прошли спортивные состязания – велогонка, скалодром и футбол, которые достойно провели тренеры СК «Дмитрогоский».

До самого позднего вечера в центре села звучала музыка, концерт сменился танцевальным марафоном под исполнение вокалистов Дома культуры любимых песен, а заключительным аккордом, конечно, стал большой праздничный салют.

Л.Кикало, фото Д. Насонова.