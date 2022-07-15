Поздравляем с праздником!

posted by admin on пт, 07/22/2022 - 09:54

 

23 июля в России – День работников торговли. На официальном уровне отмечается десятый раз.
Праздник считают своим все специалисты, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг.  Его цель –    почтить труд работников этой сферы и показать значимость их деятельности для экономики государства. В нашем городе много сетевых и частных магазинов, более 10 из них – под торговой маркой «Дмитрогорский продукт». Так как Агрофирма «Дмитрова гора» находится на территории Конаковского района, то ее продукция попадает на прилавки магазинов без посредников.
Поздравляем всех продавцов с профессиональным праздником! Ваш труд очень важен для нас!
На фото: магазин «Дмитрогорский продукт» на ул. Энергетиков.

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