Поздравляем с праздником!

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23 июля в России – День работников торговли. На официальном уровне отмечается десятый раз.
Праздник считают своим все специалисты, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг. Его цель – почтить труд работников этой сферы и показать значимость их деятельности для экономики государства. В нашем городе много сетевых и частных магазинов, более 10 из них – под торговой маркой «Дмитрогорский продукт». Так как Агрофирма «Дмитрова гора» находится на территории Конаковского района, то ее продукция попадает на прилавки магазинов без посредников.
Поздравляем всех продавцов с профессиональным праздником! Ваш труд очень важен для нас!
На фото: магазин «Дмитрогорский продукт» на ул. Энергетиков.