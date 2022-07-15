МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Газ в каждый дом

Программа газификации в Конаковском райо­не набирает обороты. Напомним, что в 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» регио­нальную программу раз­вития газоснабжения и газификации до 2025 года. В перспективную схему газоснабжения и газификации Конаковс­кого района включены населенные пункты всех поселений.

В 2022 году будут газифицированы три деревни в Селиховском сельском поселении неподалеку от районного центра – Филимоново, Чублово и Марьино.

В деревне Марьино с нетерпением ждут момента запуска газа. Об этом нам рассказал староста улицы Владимир Алексеевич. На его попечении 45 домов, он один из старейших жителей деревни, поэтому обращаются к нему с самыми разными вопросами, начиная с благоуст­ройства и заканчивая разными бытовыми сложностями.

- Это будет большое событие для всех жителей деревни Марьино, – убеж­ден Владимир Алексеевич. – Люди считают дни до того момента, когда в их дома придет газ. Хочу отметить, что газовщики деревенским никак не мешают, все делают профессионально, быстро и качественно. Шума от прокладки труб никакого нет, наоборот, мы сами у рабочих спрашиваем, чем им помочь. Дровами топить устали. Да и дорого они сейчас обходятся.



Газификация двух сельс­ких поселений Первомайское и Юрьево-Девичьевское, расположен­ных на левом берегу Волги, планируется после строительства ГРС.

Разработан проект на газоснабжение другого сельского поселения района – Городенского. После получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации будет направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ Тверской области на включение объекта в адресноинвестиционную программу 2023–2025 гг. Газификации ожидают шесть деревень Городенского поселения: Межево, Сентюрино, Меженино, Кошелево, Новенькая, Лу­кино.

Председатель Собрания депутатов Конаковского района, директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь», в городе Конаково, Дмитрий Щурин:

- Сегодня Конаковский район является одним из лидеров среди муниципалитетов по уровню газификации – доля газифицированных домохозяйств в муниципалитете составляла 76,2%. Это более чем на 10 процентов выше уровня газификации других муниципалитетов Тверской области.

Олег Лобановский, Глава Конаковского района:

- Социальный аспект газификации особенно важен, она коренным образом меняет уровень жизни людей. Новые газовые сети – это безопасность и экономия. А еще это возможность создания новых производственных площадок и развитие уже существующих. Конаковский район будет максимально использовать расширение границ газификации как дополнительные социально-экономические точки роста.

Связь поколений

Участниками форума стали более 100 ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Верхневолжья. Организатор форума – Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.



Почетными гостями стали депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Сергей Веремеенко.

От Конаковского района в работе форума приняли участие председатель Совета ветеранов Галина Аксенова, заместитель председателя Татьяна Бокова, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина. Задача форума – консолидация ветеранских организаций региона в развитии приоритетных направлений: противодействие фальсификации истории, расширение форм взаимодействия с молодежью, определение приоритетов в социальной защите людей старшего возраста.

Дискуссионные площадки позволили поделиться своим опытом руководителям ветеранских организаций и молодежи. Участники форума обсудили лучшие практики работы ветеранских организаций в регионе. С докладом о сохранении памяти земляков, участников Ве­ликой Отечественной войны, проведение смотров-конкурсов ветеранс­ких подворий, как одного из направлений формирования позитивного настроя ветеранов и передачи трудовых навыков подрастающему поколению перед участниками форума выступила председатель Совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова. В завершение форума принята итоговая резолюция, включающая в се­бя решения о создании Координационного совета по делам ветеранов при областном Совете ветеранов, обеспечение межведомственного подхода к решению проблем старения населения области, осуществление комплекса финансовых, организационных, информационных мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни людей старшего возраста, волонтерская помощь пожилым людям, нуждающимся в уходе. Решением форума Тверская областная общественная организация ветеранов определена как организация, готовящая волонтеров «Серебряного возраста».



Делегаты Конаковского района Галина Аксенова и Татьяна Бокова были посвящены в статус «Волонтеры серебряного возраста». За заслуги в ветеранс­ком движении председатель Совета ветеранов Галина Аксенова награждена Почетным знаком в честь 35-летия Тверской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, замес­титель председателя Татья­на Бокова за многолетнюю общественную работу отмечена Благодарностью депутата ГД Сергея Веремеенко.

- Наша организация ведёт активную деятельность по нескольким направлениям. Это и пат­риотическое воспитание, и работа со школьниками, и поддержка ве­теранов, и участие в районных мероприятиях. Благодаря форуму мы получили возможность обменяться опытом с коллегами из районов области и обсудить самые успешные проекты», – оценила работу форума председатель Совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова.

Татьяна Георгиевна Бокова также поделилась своими впечатлениями о форуме:

- Форум ­­– это прямое общение со всеми ветеранскими организация­ми Тверской области, прекрасная возможность задавать вопросы и получать на них ответы. Очень хорошее впечатление произвел сам мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история».

Понравились выступления спикеров, многие инициативы можно взять на заметку и нашей организации. Например, председатель организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Осташковского округа Анатолий Лукашов рассказал о поисковой ра­боте. На территории Осташкова в годы войны было много госпиталей. Ветеранская организация Осташкова выступила с инициативой создать памятник медикам, работавшим в этих госпиталях. Была проведена большая организационная работа, и в этом году памятник будет открыт. Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Зубцовского района Наталья Подчувалова рассказала о новом направлении – цифровизации Книги памяти ветеранов ВОВ. Руководитель Тверс­кого регионального Общественного движения гражданских инициатив «Добрые дела» Николай Романенко поделился опытом реализации проектов по поддержке людей старшего поколения. Более 9 лет волонтеры помогают обеспечением дровами малоимущих граждан, помощь оказана почти тысяче человек.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района.