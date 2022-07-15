В Конаковский район привезли врачебную амбулаторию

18 июля очередная модульная конструкция врачебной амбулатории покинула Ржевское предприятие. Четыре большегруза привезли ее в поселок Изоплит Конаковского района. Погрузка, перевозка и разгрузка займет целый день: вес модульной конструкции – 16,8 тонн.

Срок сборки модульных конструкций составляет примерно 2-3 дня, внутренней отделки – 8-10 дней. Площадь здания –более 200 кв. метров. Внутри будут расположены кабинеты врача-терапевта, стоматолога, прививочный, процедурный и стерилизационный, па­латы дневного стационара.

«Новую врачебную амбулаторию с нетерпением ждет население поселка Изоплит и близлежащих населенных пунктов – это более полутора тысяч человек, – говорит главный врач ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» Дмитрий Орлов. – Прежняя амбулатория размещается в двух ветхих зданиях, которые на сегодняшний день не отвечают современным санитарным нормам и правилам и требуют ремонта. Однако сумма капитального ремонта превышает стоимость строительства новой амбулатории».

Правительством Тверс­кой области совместно с региональным министерством здравоохранения бы­ло принято решение включить данный объект в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

В течение пяти лет данной программой предус­мотрена, в том числе, установка всего 100 модульных ФАПов и 15 модульных врачебных амбулаторий, пять из них – в этом году. Две врачебные амбулатории уже установлены в д. Аввакумово и с. Бурашево Калининско­го района, еще три – п. Изоплит Конаковского района, с. Ильинское Кимрского района и пос. Южный Нелидовского райо­на планируется установить до конца июля этого года.

Пресс-служба Министерства

здравоохранения Тверской области.