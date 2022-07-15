Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.

Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Редакция газеты «Заря». Элект­ронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru. Спасибо за обратную связь!

Вопрос рубрики помог устранить проблему

Недавно в редакцию пришёл вопрос читателя, которого интересовало, почему на площадках для мусора появились новые синие закрытые контейнеры для сбора отходов, подлежащих вторичной переработке (пластик, металл, картон, стекло), но они не подписаны, среди населения не была проведена агитационная работа, не разъяснено, что в них надо складывать. Так же читатель заметил, что мусор из них отправляют в обычную машину вместе с другим мусором, и это диск­редитирует систему раздельного сбора мусора. Сразу после заданного представителю ТСАХ вопроса и опубликования ответа синие контейнеры подписали, и забирать мусор из них стала специальная машина синего цвета. Так что рубрика «Задай вопрос главе» работает, мы и впредь будем принимать вопросы читателей со всего района. Анонимки не принимаем, только вопросы от конкретных людей. А то поступают и такие письма, где просят «статьёй разогнать общест­венную организацию за плохую работу», не указывая заявителя и причины такой ненависти к людям, которые работают как могут, причём бесплатно. Уважаемые читатели, приглашаем вас к диалогу, и на все ваши вопросы мы постараемся дать ответ.