пожарные спасли 10 человек

В 00.02 17.07.2022 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЦОВ-112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. (Конаково, ул. Народная (наркологическое отделение при ЦРБ). Здание деревянное одноэтажное 1916 г. постройки.

Незамедлительно к мес­ту пожара выехали подразделения: ПСЧ-29, ПСЧ-15,ПСЧ-11, ПСЧ-4, ОП ПСЧ-29, ОП ПСЧ-1,СПСЧ,ПСЧ-84.

Работы по тушению пожара находились на конт­роле Губернатора Игоря Рудени, по его поручению на место выехала и.о. министра здравоохранения Тверской облас­ти Ксения Абрамова.

Угроза загорания близстоящим домам отсутст­вует.

В 00.27 удалось локализовать пожар.

После осмотра спасённые люди доставлены в ЦРБ Конаковского района.

В 01.25 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения.

В 02.56 объявлена полная ликвидация пожара.

Звеньями ГДЗС было спасено 10 человек, из них 2 – члены персонала. 1 человек погиб.

Всего к тушению пожара привлекалось: 78 человек, 31 ед. техники, в т.ч. от МЧС России 44 человека, 18 ед. техники (11 АЦ).

Предварительная причина пожара устанавливается.

Пациенты наркологи­чес­кого отделения в нас­тоящее время переведены в другое отделение ЦРБ.

В случае возникновения чрезвычайной

ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ

СПАСЕНИЯ по телефону «01»

(с сотовых телефонов – 101, 112).

Единый «телефон доверия» Главного

управления МЧС России по Тверской

области – 8 (4822) 39-99-99.