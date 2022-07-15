пожарные спасли 10 человек

Тверская обл. г. Конаково,
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телефон: +7(48242) 4-37-04
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В 00.02 17.07.2022 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЦОВ-112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. (Конаково, ул. Народная (наркологическое отделение при ЦРБ). Здание деревянное одноэтажное 1916 г. постройки.
Незамедлительно к месту пожара выехали подразделения: ПСЧ-29, ПСЧ-15,ПСЧ-11, ПСЧ-4, ОП ПСЧ-29, ОП ПСЧ-1,СПСЧ,ПСЧ-84.
Работы по тушению пожара находились на контроле Губернатора Игоря Рудени, по его поручению на место выехала и.о. министра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова.
Угроза загорания близстоящим домам отсутствует.
В 00.27 удалось локализовать пожар.
После осмотра спасённые люди доставлены в ЦРБ Конаковского района.
В 01.25 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения.
В 02.56 объявлена полная ликвидация пожара.
Звеньями ГДЗС было спасено 10 человек, из них 2 – члены персонала. 1 человек погиб.
Всего к тушению пожара привлекалось: 78 человек, 31 ед. техники, в т.ч. от МЧС России 44 человека, 18 ед. техники (11 АЦ).
Предварительная причина пожара устанавливается.
Пациенты наркологического отделения в настоящее время переведены в другое отделение ЦРБ.
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ по телефону «01»
(с сотовых телефонов – 101, 112).
Единый «телефон доверия» Главного
управления МЧС России по Тверской
области – 8 (4822) 39-99-99.