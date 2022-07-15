пожарные спасли 10 человек

posted by admin on пт, 07/22/2022 - 09:39

В 00.02 17.07.2022 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЦОВ-112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. (Конаково, ул. Народная (наркологическое отделение при ЦРБ). Здание деревянное одноэтажное 1916 г. постройки.

Незамедлительно к мес­ту пожара выехали подразделения: ПСЧ-29, ПСЧ-15,ПСЧ-11, ПСЧ-4, ОП ПСЧ-29, ОП ПСЧ-1,СПСЧ,ПСЧ-84.
Работы по тушению пожара находились на конт­роле Губернатора Игоря Рудени, по его поручению  на место выехала и.о. министра здравоохранения Тверской  облас­ти Ксения Абрамова.
Угроза загорания близстоящим домам отсутст­вует.
 В 00.27 удалось локализовать пожар.
 После осмотра спасённые люди доставлены в ЦРБ Конаковского района.
В 01.25 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения.
В 02.56 объявлена полная ликвидация пожара.
Звеньями ГДЗС было спасено 10 человек, из них 2 – члены персонала. 1 человек погиб.
Всего к тушению пожара привлекалось: 78 человек, 31 ед. техники,  в т.ч. от МЧС России 44 человека, 18 ед. техники (11 АЦ).
Предварительная причина пожара устанавливается.
Пациенты наркологи­чес­кого отделения в нас­тоящее время переведены в другое отделение ЦРБ.
В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ 
СПАСЕНИЯ по телефону «01» 
(с сотовых телефонов – 101, 112). 
Единый «телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Тверской 
области – 8 (4822) 39-99-99.

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