18 июля 2022 года государственному пожарному надзору в России исполнилось 95 лет. Созданию службы предшествовал многовековой период накопления

опыта в области обеспечения пожарной безопасности.

История российской пожарной охраны отсчитывается с 18 июля 1927 года. В этот день советс­ким правительством было утверждено Положение о создании специализированной службы, дейст­вия которой направлены не столько на пожаротушение, сколько на предупреж­дение возникновения подобных ситуаций.

В основу эффективной работы пожарной охраны был положен многовековой опыт противоборцев с огнем, используемый еще при царской России. Ведь первые мероприятия, направленные на предупреждение неконтролируе­мого процесса горения, были предприняты еще в 14 веке.

Так, после пожара 1365 года в Москве вокруг Кремля были построены каменные стены высотой до 2 метров. В пожаре 1365 года город практичес­ки полностью выгорел за 2 часа. Даже сам Кремль был уничтожен, так как имел стены из бревен. Прозвище «белокаменная» столица получила после 1367 года, когда стены Кремля были возведены из белого камня.

К 15 веку уже сформировался настоящий свод законов и предупредительных мер. Например, в летнее время в деревянных избах было запрещено топить печи. Пища должна была готовиться на открытом воздухе в огороде. Появился знаменитый указ Ивана Грозного о запрещении строительства деревянного жилья. По приказу царя вокруг Кремля сносились все постройки из дерева, а в Москве открылись заводы по производству кирпича. Вслед за столицей подобную практику начали применять и в других городах.

Сегодня органы федерального государственного пожарного надзора:

- организуют и осуществляют мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими лицами (организациями), должностными лицами и гражданами;

- организуют и осуществ­ляют противопожарную пропаганду и обучение населения и работников организаций мерам пожарной безопасности;

- осуществляют учёт пожаров и их последствий;

- организуют разработку, подготовку и утверждение самостоятельно или совместно с органами государственной власти нормативных документов по пожарной безопасности;

- проводят дознания по делам о пожарах и производство по делам об административных правонарушениях.

Противопожарная служба – это прежде всего люди, преданные своей профессии, самоотверженно выполняющие свой долг. От их профессионализма зависят жизни людей. Ведь преданные своей профессии люди находят в работе призвание и занимаются любимым делом не один десяток лет, а также заражают любовью к профессии своих детей и внуков.

Михаил Бодров много лет в профессии.

Михаил Викторович поступил на службу в СВПЧ-15 Конаковского района МВД России на должность старшего пожарного.

Проходя службу, отучился в Ивановском пожарно-техническом училище, затем окончил Институт пожарной безопасности г. Москвы. За время службы попробовал себя на различных должностях, таких, как начальник караула и начальник ПЧ 20, а с 2003 года возглавил Отдел государственного пожарного надзора Конаковского района.

Во время службы в ОГПН решал множество задач по вопросам пожарной безопасности, неоднократно занимался профилактикой безопасности граждан и их имущества, проводил расследование пожаров. Не раз был награжден медалями за отвагу на пожаре, за выслугу лет и юбилейными.

На пенсию решил уйти в мае 2010 года. После чего пошел работать главным специалистом по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на Конаковскую ГРЭС. В 2020 году вернулся в систему МЧС, на должность государственного инспектора по маломерным судам в Конаковское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области, где работает и сейчас.

«Отвага и профессионализм, поддержка каждому, кто нуждается в помощи – в этом главное призвание для нас, сотрудников ведомства. Я каждый день нахожу в своей работе что-то интересное и полезное для общества», – говорит Михаил.

Пусть спорится каждое ваше дело. Пусть любое начинание приносит плоды, становится продуктивным проектом, радует и даёт новые импульсы к развитию. Верьте в себя, не бойтесь совершать ошибки, часто именно они становятся удачными решениями, дарят признание. Пусть ваши успехи станут вознаграждением за труд и упорство. С праздником!