ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ В СЕЛЕ ДМИТРОВА ГОРА

18 июля церковь отмечает 600-летие обретения мощей

преподобного Сергия Радонежского, который в 1337 году

основал крупнейший православный мужской монастырь

и духовный центр России – Троице-Сергиеву лавру.

В 1422 году в этот день были явлены народу мощи

преподобного Сергия Радонежского.



День памяти преподобного Сергия Радонежс­кого для православных россиян имеет особое значение: основатель Троице-Сергиева монастыря считается небесным покровителем России. По сути, это был первый святой, который появился на Руси пос­ле избавления от татаро-монгольского ига.

В 1885 году в село Дмитровское (ныне Дмитрова Гора) из села Фёдоровское перевезли деревянную трёхпрестольную церковь с колокольней и установили её на сельском погосте. Главный престол в храме (холодный) был освящён в честь великомученика Димитрия Солунского, правый (тёплый) придел – в честь Казанской иконы Божией матери, левый (тёплый) – во имя святого Николая и великомученицы Параскевы Пятницы.В 1930-х годах церковь закрыли, и вскоре она сгорела в результате поджога. На её месте построили жилой дом.



В 2000-х годах было принято решение о возведении в селе нового храма. По инициативе Сергея Новикова, руководителя холдинга «Агропромкомплектация», был основан благотворительный фонд, в который вошли общественные деятели села.

18 июля 2013 года в селе Дмитрова Гора были совершены Божественная литургия и освящение престола храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

Сегодня, в праздничный день, храм собрал для молитвы прихожан, детей воскресной школы, жителей и гостей села. В своей проповеди настоятель иерей Антоний Богдюн поздравил всех с престольным праздником и напомнил житие Игумена земли Русской.

Служба завершилась крестным ходом и общей трапезой.

Дмитровогорцы особо чтут своего Небесного покровителя. Благоукрашают храм и территорию. Благодаря местному крае­веду Михаилу Семёнову музей при храме постоянно пополняется новыми экспонатами и изысканиями. Дети воскресной школы участвуют в жизни храма, помогают отцу Антонию и изучают историю родного края.

Лара НЕНАШЕВА.