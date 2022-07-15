Лето – ПРЕКРАСНАЯ пора!

Лето для детей – пора каникул, беззаботного отдыха на природе с друзьями. Это долгожданное время, когда можно свободно гулять, заниматься чем-то интересным, познавать мир или прос­то встречаться с друзья­м, ходить в походы или играть в весёлые игры.

Тем более, что у нас, в Конаковском районе для летнего отдыха есть все условия – прекрасная природа, реки и водоёмы. Районные ДК и библиотеки, несмотря на отпуска работников, организовали различный досуг для детей с чтением новых книг, рисованием, проведением различных мастер-классов и игр. В ДК «Современник» в летние месяцы провели обширную программу концертов, игр для детей всех возрастов в зале и на открытой площадке. Весело и с пользой организовали время для детей в лагерях отдыха при школах и внешкольных учреждениях, где с ними занимались вожатые и педагоги. Лето продолжается, желаем вам зарядиться положительной энергией, набраться новых сил и снова возвратиться в школы! Пускай ваши каникулы будут интересными, увлекательными, веселыми и безопасными, ведь ваши здоровье и жизнь — это самое главное!