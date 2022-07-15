МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Рабочая поездка Главы

Продолжаются рабочие поездки Главы Конаковс­кого района по поселениям. На прошлой неделе Олег Лобановский в сопровождении должностных лиц и специалистов администрации района посетил Юрьево-Девичь­евское и Первомайское сельские поселения. На местах главу района встречали главы поселений, представители подрядчиков, заказчики и ответственные лица по объектам ремонтов. План дос­таточно обширен. Глава побывал в школах поселений, на объектах дорожного ремонта, в котельных, обсудил с главами поселений ход подготовки к отопительному сезону и планы по развитию населенных пунктов. Вопросы задавались относительно всего: качества строительных материалов, укомплектованности рабочих бригад, сроков окончания работ, наличию топлива в котельных, благоустройст­­ва образовательных и социальных учреждений. В селе Юрьево-Девичье меняют оконные блоки и двери в сельской школе. Представитель подрядной организации, выполняющей работы на объекте, пояснил, что все замечания, выявленные в ходе осмотра, будут устранены в ближайшее время. В поселке Первое Мая проходит капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада (утепление) и замена оконных блоков в поселковой школе. Подрядчик поясняет, что в основном, все работы ведутся согласно графику, но появились дополнительные объемы работ, например, необходимо сделать отмостку вокруг здания школы, покрасить входную группу в здание. Глава дает поручение ответственным сотрудникам подготовить необходимую документацию, чтобы все работы были выполнены. Затем глава проинспектировал ход работ по дорожному ремонту в поселке Первое Мая.



Олег Владимирович, подводя итоги рабочей поездки, подчеркнул, что работы на всех территориях должны быть завершены точно в срок и напомнил, что «все замечания и недочеты, выявленные в ходе проведения работ, должны быть оперативно устранены подрядчиками». И поручил ответственным лицам администрации района продолжать контролировать сроки и качество выполненных работ по объектам.

PROдвижение

Реабилитационный центр для детей в Конаково станет пилотной площадкой нового проекта по поддержке семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.

Проект «PROдвижение», который стартует в регионе, предполагает внедрение новых форм работы с детьми и родителями.

В частности, в Верхневолжье планируется открытие 10 центров помощи семьям, 9 групп кратковременного пребывания детей, 9 групп социальных яслей, а также колл-центров для консультирования родителей.

Также запланировано создание кабинетов социально-бытовой ориентации, центров полезной дневной занятости и служб социального проката реабилитационного оборудования.

Кроме того, будут разработаны программы обучения и консультирования родителей, воспитывающих детей с особен­ностями здо­ровья. Специалис­ты, которые бу­­дут задейст­вованы в реализации проекта «PROдви­же­ние» пройдут переобучение.

Пилотными площадками для реализации проекта станут реабилитационные центры для детей, расположенные в Бежецке, Бологое, Вышнем Волочке, Ржеве, Конаково, Кимрах, Нелидово, Твери и Торжке. Также в реализации мероприятий проекта задействуют Бежецкую школу-интернат №1, Тверс­кую школу №2, Ригодищенскую школу-интернат, детский сад №153 города Твери и среднюю школу №5 города Ржева.

Всего на реализацию проекта предусмотрено 28,6 млн рублей – это средства гранта и областного бюджета.

11 сентября 2022 года - единый день голосования

По традиции, во второе воскресенье, – 11 сентября 2022 года, в 81 российском регионе пройдут выборы различного уровня. В ходе порядка 4,6 тысяч избирательных кампаний будет замещено свыше 31 тысячи мандатов и выборных должностей. Принять участие в голосовании смогут 43 миллиона избирателей.

Тверская область – не исключение. Выборы состоятся на территории 15 муниципальных образований нашего региона:

4 кампании – выборы депутатов представительных органов городских округов (городских Дум - г. Тверь, Осташковский ГО; из них: 2 –дополнительные выборы (Нелидовская и Торжокская Городские Думы).

9 кампаний – выборы депутатов представительных органов муниципальных округов, в том числе - в восьми вновь образованных муниципальных округах: Бельский, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Максатихинский, Ржевский, Старицкий, Сонковский, а также дополнительные выборы в Думу Краснохолмского муниципального округа;

8 кампаний - выборы депутатов Советов депутатов сельских поселений (Конаковский, Торжокский районы).

В общей сложности в ходе 21 избирательной кампании замещению подлежат 265 депутатских мандатов.

Несмотря на то, что выборов федерального и регионального уровня на территории Тверской области в этом году не проводится, важно понимать, что каких-либо маленьких, незначительных кампаний в принципе не существует.

Мы будем выбирать депутатов органов местного самоуправления, от которых напрямую зависит благополучие и социально-экономическое развитие территорий: формирование их бюджетов, реализация программ благоустройства, социальных проектов, развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения, сельской инфраструктуры и многое­многое другое, не менее важное в нашей повседневной жизни.

Все выборы на территории Тверской области проводятся по мажоритарной избирательной системе. Это означает, что голосовать на них мы будем не за партийные списки, а персонально за того или иного кандидата в каждом конкретном избирательном округе. Выбирать человека, которого знают, и которому будет доверено представлять интересы своих избирателей.

Избирательные комиссии, в том числе территориальная избирательная комиссия вашего муниципального образования, будут информировать вас о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, особенностях законодательства и связанных с ним избирательных действий, о каждом из этапов избирательной кампании.

Это важно, поскольку открытость и гласность – один из основополагающих принципов свободных, демократических выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова: «Еще рано подводить черту, поскольку выдвижение продлится до начала августа, у партий есть время оценить свои возможности. А наша задача максимально проинформировать всех, чтобы каждый избиратель понимал, какие выборы проходят в его регионе».

Избирательная комиссия Тверской области.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района