Спасибо за помощь!

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На страницах газеты хочу выразить слова благодарности местному отделению партии «Единая Россия» и Видади Сулеймановичу Тахмезову. У меня случилась беда, на Селиховском кладбище упало огромное дерево, помяв оградку с двух сторон. А поскольку я инвалид, пришлось обращаться за помощью. Откликнулись люди с большим сердцем:
Александр Викторович Слепышев, секретарь Конаковского отделения партии «Единая Россия».
Татьяна Писаренко, зам.председателя Собрания депутатов района.
Владимир Николаевич Худяков, депутат Собрания депутатов Конаковского района. Он привёл бригаду из пяти человек и дал автотранспорт с прицепом.
Дмитрий Николаевич Колупанский, и.о. главы города Конаково. Он дал сотрудников с коммунального хозяйства.
Особенная благодарность Юрию Викторовичу Дронову.
Алексею Анатольевичу Шорину, и.о. главы администрации Селиховского поселения.
Евгению Лисичкину, зав.клубом с. Селихово.
Валентина Петровна Сазонова.