Спасибо за помощь!

На страницах газеты хочу выразить слова благодарности местному отделению партии «Единая Россия» и Видади Сулеймановичу Тахмезову. У меня случилась беда, на Селиховском кладбище упало огромное дерево, помяв оградку с двух сторон. А поскольку я инвалид, пришлось обращаться за помощью. Откликнулись люди с большим сердцем:

Александр Викторович Слепышев, секретарь Конаковского отделения партии «Единая Россия».

Татьяна Писаренко, зам.председателя Собрания депутатов района.

Владимир Николаевич Худяков, депутат Собрания депутатов Конаковского района. Он привёл бригаду из пяти человек и дал автотранспорт с прицепом.

Дмитрий Николаевич Колупанский, и.о. главы города Конаково. Он дал сотрудников с коммунального хозяйства.

Особенная благодарность Юрию Викторовичу Дронову.

Алексею Анатольевичу Шорину, и.о. главы администрации Селиховского поселения.

Евгению Лисичкину, зав.клубом с. Селихово.

Валентина Петровна Сазонова.