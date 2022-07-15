Спасибо за помощь!

posted by admin on пт, 07/15/2022 - 10:04

На страницах газеты хочу выразить слова благодарности местному отделению партии «Единая Россия» и Видади Сулеймановичу Тахмезову. У меня случилась беда, на Селиховском кладбище упало огромное дерево, помяв оградку с двух сторон. А поскольку я инвалид, пришлось обращаться за помощью. Откликнулись люди с большим сердцем:
Александр Викторович Слепышев, секретарь Конаковского отделения партии «Единая Россия».
Татьяна Писаренко, зам.председателя Собрания депутатов района. 
Владимир Николаевич Худяков, депутат Собрания депутатов Конаковского района. Он привёл бригаду из пяти человек и дал автотранспорт с прицепом.
Дмитрий Николаевич Колупанский, и.о. главы города Конаково. Он дал сотрудников с коммунального хозяйства.
Особенная благодарность Юрию Викторовичу Дронову. 
Алексею Анатольевичу Шорину, и.о. главы администрации Селиховского поселения.
Евгению Лисичкину, зав.клубом с. Селихово.
Валентина Петровна Сазонова.

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