АЛГОРИТМ действий работодателей при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – подростков) в свободное от учебы время

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
РАБОТОДАТЕЛЬ:
ШАГ 1 Регистрируется на единой цифровой платформе «Работа в России» (ЕЦП) (если не зарегистрирован)
ШАГ 2 Вводит в штатное расписание единицы для временного трудоустройства подростков
ШАГ 3 Подает на ЕЦП сведения о вакантных рабочих местах для трудоустройства подростков
ШАГ 4 Обращается в центр занятости населения для подбора работников
ШАГ 5 Заключает договор с центром занятости о совместной деятельности по организации временного трудоустройства подростков
ШАГ 6 Заключает с подростками срочные трудовые договоры
ШАГ 7 Подает сведения в Пенсионный Фонд Российской Федерации о трудоустройстве подростков
ШАГ 8 Производит выплату заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, с учетом количества рабочих часов, определенных для подростков трудовым законодательством
ШАГ 9 В целях получения субсидии на возмещение затрат, связанных с временным трудоустройством подростков, представляет в центр занятости по месту регистрации заявление и документы, предусмотренные постановлением Правительства Тверской области от 25.02.2022 № 116-пп
ШАГ 10 Заключает договор о предоставлении субсидии с Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области
ШАГ 11 Представляет в центр занятости отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии.