АЛГОРИТМ действий работодателей при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – подростков) в свободное от учебы время

РАБОТОДАТЕЛЬ:

ШАГ 1 Регистрируется на единой цифровой платформе «Работа в России» (ЕЦП) (если не зарегистрирован)

ШАГ 2 Вводит в штатное расписание единицы для временного трудоустройства подростков

ШАГ 3 Подает на ЕЦП сведения о вакантных рабочих мес­тах для трудоустройст­ва подростков

ШАГ 4 Обращается в центр занятости населения для подбора работников

ШАГ 5 Заключает договор с центром занятости о совместной деятельности по организации временного трудоустройства подростков

ШАГ 6 Заключает с подростками срочные трудовые договоры

ШАГ 7 Подает сведения в Пенсионный Фонд Российской Федерации о трудоустройстве подростков

ШАГ 8 Производит выплату заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, с учетом количества рабочих часов, определенных для подростков трудовым законодательством

ШАГ 9 В целях получения субсидии на возмещение затрат, связанных с временным трудоустройством подростков, представляет в центр занятости по месту регистрации заявление и документы, предусмотренные постановлением Правительства Тверской области от 25.02.2022 № 116-пп

ШАГ 10 Заключает договор о предоставлении субсидии с Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области

ШАГ 11 Представляет в центр занятос­ти отчет о достижении значений результатов и показателей предос­тавления субсидии по форме и в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии.