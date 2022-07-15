Подростки хотят работать

Каникулы для школьников это не только возможность отдохнуть, но и заработать собственные карманные деньги в свободное время, получить новый опыт. Для этого подросткам старше 14 лет нужно обратиться в Центр занятости населения Конаковского района.

Вопросы, касающиеся трудоустройства подростков, мы обсудили с директором ЦЗН Мариной Маматказиной.

- Марина Лордовна, какие документы нужны подросткам при обращении в Центр занятости?

- Паспорт, СНИЛС, справка о состоянии здоровья. Также 14-15-летним необходимо письменное согласие одного из родителей или опекуна.



- Где и на каких условиях могут работать подростки?

- Продолжительность рабочего дня подростков устанавливается ТК РФ в зависимости от возраста и периода работы. Они могут трудиться на работах, не причиняющих вреда их здоровью и не нарушающих процесс обу­чения.

- Сколько желающих работать в каникулы ребят обратились к вам в этом году и сколько трудоустроены. Есть ли вакансии для подростков в нашем районе?

- Уже трудоустроено 298 человек, из них 40 - в бюджетной сфере, пионервожатыми в пришкольных лагерях и т.д. В числе желающих работать есть дети, находящиеся в сложной жизненной ситуа­ции, состоящие на учёте в ОДН, дети под опекой, которым нужно помочь в первую очередь.

Отрадно, что в этом году появилось много новых работодателей. Если раньше все вакансии в основном организовывала администрация Конаковс­кого района и несколько постоянных работодателей, то сейчас предлагают новые рабочие места для подростков предприятия внебюджетной сферы: санатории Карачарово, Игуменка; предприятия питания: Домокафе, ООО «Молоко», «Дмитрогорс­кий продукт».

- Значит, вы можете помочь многим желающим работать в каникулы?

- Да. И кроме того Центр занятости сверх начисленной заработной платы производит доплату в виде материальной поддержки несовершеннолетних граждан в расчете в месяц не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного законодательством. Работодателям, устроившим подростков, мы возмещаем налоги.

За дополнительной консультацией можно обратиться в Центр занятости населения Конаковского района по телефонам: 4-00-59, 4-16-88.

Все услуги бесплатны.



Л. Кикало.