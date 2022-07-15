Задай вопрос главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.

Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма в редакцию по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru Спасибо за обратную связь!

Вопрос читателя Екатерины Ивановой:

- Моей дочери 15 лет, летом хочет работать. Я её воспитываю одна. Лишних денег в семье нет, поэтому я не против. Подскажите, куда нам обратиться. Я слышала, что в таком возрасте нигде не берут, кроме школьных лагерей, но там всё уже занято. Дочка самостоятельно искала работу, не нашла.

На вопрос Екатерины Ивановой о трудоуст­ройстве 15-летней дочери нам ответила директор ЦЗН Марина Лордовна Маматказина:

- На 01.07. 2002 года у нас имеется 72 вакансии в организациях. В средних школах №1 п. Новозавидовский требуются 7 подсобных рабочих, п. Озер­ки – 5, д. Вахонино – 3. В ООО «Санаторий Игуменка» требуются горничные и официанты в количест­ве 32 человек. В ООО «Санаторий Карачаро­во» – 9 человек, в ООО «Отель Конаково» – 4 горничных. В ООО «Молоко» – 3, в МУП «Первомайский жилкомсервис» – 3 разнорабочих. В ООО «Пир» – 3 официанта. В ГБУ «КЦСОН» Конаковского района требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. АУ МЦ «Иволга» – 2 подсобных рабочих. Также в этом месяце в АУ МЦ «Иволга» подростки, состоящие на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, из многодетных и неблагополучных семей получат оплачиваемую работу по уборке территорий воинских захоронений и прибрежной территории рек.